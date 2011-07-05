С кредитной картой НОМОС-РЕГИОБАНКа отпуск - в удовольствие

Те, кто говорят, что нужно больше работать, чтобы больше зарабатывать, правы, но не совсем. Отдыхать тоже нужно. И даже, если вам кажется, что именно сейчас вы не можете себе позволить расслабиться из-за отсутствия финансов, выход есть всегда. Вас может выручить кредитная карта!

Кредитную карту удобно использовать как запасной кошелек, который подстрахует вас на случай непредвиденных расходов. С кредитной картой Visa НОМОС-РЕГИОБАНКа вы можете позволить себе больше - вам всегда будет доступна желанная покупка или сервис во время отдыха.

Главным достоинством «кредитки» является возможность использования кредитных средств по мере необходимости. Держатели кредитных карт выплачивают проценты, начисленные банком только на фактически использованную часть задолженности.

Кредитный лимит является возобновляемым, то есть, при погашении кредита доступный лимит восстанавливается до прежнего уровня, и вы сможете снова пользоваться им в полном объеме.

Есть еще одно существенное преимущество - льготный период кредитования. Кредитная карта позволяет заимствовать средства банка, не уплачивая процентов, если вы полностью погашаете задолженность во время льготного периода.

Следить за сроком гашения кредита просто. Для клиентов НОМОС-РЕГИОБАНКа предусмотрен сервис уведомления клиента о сроке очередного платежа, а также о списании/поступлении денежных средств на карту посредством sms-сообщения.

Погасить долг вы сможете даже находясь за рубежом! Для этого нужно всего лишь подключить себе систему ИНТЕРНЕТ-ОФИС. Доступ в Интернет вы без труда найдете в любой точке мира.

Что делать, если вы потеряли кредитную карту? Первое, что нужно сделать, это немедленно сообщить об утере карты в НОМОС-РЕГИОБАНК и заблокировать карту по телефону 8-800-100-70-40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

Карту стоит оформить заранее. Сделать это можно в любом офисе НОМОС-РЕГИОБАНКа. Внесение собственных средств, предоставление залога и поручительств при этом не требуется! Приятного отпуска!