Инвесторами в России являются менее 5% граждан

Многие россияне даже

не видят весь ассортимент, который предлагает финансовая сфера

Персональное финансовое планирование все активнее продвигается на рынке финансовых услуг, что способствует пусть медленному, но верному повышению финансовой грамотности населения. Об этом и других трендах персонального финансового планирования рассказала Наталья СМИРНОВА, практикующий консультант по управлению персональными финансами БКС Премьер, член Американской ассоциации финансового планирования (Financial Planning Association).

- Сейчас мы видим, как некоторые банки внедряют услугу персонального финансового планирования. Между тем независимых финансовых консультантов, особенно в регионах, единицы. Почему?

- Для начала определим, что это за бизнес - независимое финансовое консультирование. Если финансовый советник независим, то он не должен иметь никаких связей с банками, страховыми компаниями, управляющими компаниями и т.д. Независимый финансовый советник должен объективно анализировать и рекомендовать те или иные инструменты наиболее удобных для клиента компаний. Соответственно, он не должен получать комиссии от тех или иных финансовых структур за новых клиентов.

Чтобы уровень дохода такого советника позволял ему нормально жить, стоимость его услуг должна быть довольно высокой. Люди попросту не готовы платить такие деньги за финансовые консультации. Причина в том, что у нас достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения. Следовательно, многие даже не видят весь ассортимент, который на сегодняшний день предлагает финансовая сфера. Поэтому у них просто не возникнет потребности консультироваться. Часть населения считает, что может выбрать самостоятельно нужный себе продукт. Соответственно, у них тоже нет потребности обращаться к эксперту и еще платить за это деньги.

Есть очень маленькая прослойка людей, которым подобные консультации все-таки нужны, но они готовы за это платить не более 5 тыс. рублей. А если учесть, что подобный вид бизнеса все-таки должен иметь какую-то организационно-правовую форму, хотя бы ИП, то получится, что бизнес финансового советника просто нерентабелен.

Поэтому консультанты заключают агентские договоры с несколькими банками, страховыми компаниями и пр. Но становятся уже не независимыми финансовыми советниками, а агентами по продаже услуг и продуктов тех компаний, с которыми у них заключен договор. Еще проще - устраиваются в банк и продают его линейку. С учетом того, что в России деятельность финансовых советников никак не регулируется и не сертифицируется, человек, выбирая между банком и неизвестным, но независимым экспертом, скорее всего, обратится в известный банк. Так и будет, пока у населения не повысится уровень финансовой грамотности и не возникнет вопроса о том, как эффективнее распорядиться своими финансами.

- На Западе, в США деятельность независимых финансовых консультантов развита...

- Там и уровень финансовой грамотности на порядок выше. Кроме того, в каждой развитой стране есть определенный ряд факторов, обусловивший развитие подобной деятельности. В США, например, стимулом развития независимого финансового консультирования стала пенсионная реформа конца 70-х годов. Тогда был введен новый вид корпоративного пенсионного плана, в соответствии с которым работники сами должны были выбирать, куда будут их пенсионные накопления инвестироваться. В стране у большей части населения возник спрос на консультирование. Соответственно, появилось и предложение.

У нас нет таких сложных вопросов. Большинство населения пользуется простыми вкладами, банковскими карточками, где все просто. Инвесторами у нас являются меньше 5% населения.

- Наверняка это негативно сказывается на развитии страны в целом?

- С одной стороны, те 5%, которые все-таки инвестируют и делают это осознанно, скорее всего, не жалуются. Хорошо, что хоть кто-то инвестирует. С другой стороны, в 2007 году в ходе исследования было выяснено, что большинство российских компаний, когда хотят инвестировать в какую-то инновацию или развитие, либо берут неиспользованную прибыль прошлых лет, либо идут за бюджетными средствами. В то же время за рубежом в этих случаях компании выпускают облигации или акции на фондовый рынок. У нас этот источник привлечения денег на финансирование развития компаний вообще как класс отсутствует. И не потому что это технически невозможно (это возможно) - у нас внутреннего спроса на это нет. Некому покупать акции, облигации, внутреннего инвестора у нас практически нет. Если бы был, то компании могли бы работать на порядок эффективнее, как это происходит за рубежом.

- Каков «портрет клиента», решившего обратиться за персональным финансовым планом? Как происходит подбор необходимого продукта?

- Клиенты, конечно, разные. Есть примерно 10% клиентов, которые приходят и внятно могут объяснить, что им нужно. К счастью, то, что они объясняют, действительно соответствует реальности. В таких случаях вопросов не возникает и составление плана сводится к исключительно подбору нужного инструмента для достижения их целей.

90% людей, которые обращаются, либо не знают, либо думают, что знают, чего они хотят, но на деле это оказывается не так. Это случаи, когда человек приходит с массой надуманных целей: по телевизору увидел, соседка рассказала и т.д. - и человек решил, что это ему нужно. Например, случай из жизни: приходит человек, где-то прочитавший, что сейчас нужно покупать недвижимость в Латвии, для того чтобы получить там вид на жительство. Задаю вопрос: зачем нужен вид на жительство в Латвии? Человек теряется, отвечает междометиями. А затем выясняется, что реально этой цели он не имеет.

С одной стороны, сложно, а с другой - очень интересно провести психологический тренинг на тему «целеполагание», выяснить, чего же клиент хочет, а подбор нужного инструмента - дело техники. Пожалуй, формулировка запроса вместе с клиентом - это самое интересное в работе финансового советника.

- А некого универсального продукта нет?

- Типовых решений, конечно, нет - цели ведь разные. Но приходят, как правило, с двумя вопросами: куда направить деньги, если они есть, и где взять деньги, если их нет. Во многом продукт определяется отношением клиента к риску, его личными предпочтениями, уже имеющимися продуктами у клиента и т.д. Сейчас в условиях неопределенности я склонна советовать клиентам спокойные стратегии. Несмотря на то что люди говорят, что готовы рискнуть, на деле даже при минимальном падении начинается паника.

- А различается ли подбор того или иного финансового решения в зависимости от региона проживания клиента?

- В своей деятельности я посетила почти все города России от Калининграда до Владивостока. Могу однозначно сказать, что есть специфика, но не в подборе продуктов, а вообще в отношении к личным финансам и к финансовому планированию. На Западе, как правило, люди достаточно продвинутые, но любят логику. Чтобы им что-то объяснить, доказать, нужно четко все структурировать. Они долго могут принимать решение, но они умеют это делать. Также жители западной части страны любят западные решения.

Юг России не любит сложные решения. Либо стандартно (банковский вклад) и просто, либо нестандартно - но чтобы доходность была невероятной. А желательно, чтобы все вместе и с минимальными трудозатратами. В Сибири живут очень взвешенные люди, какой-то невероятный риск они не любят. Пожалуй, это самый рациональный инвестор, который когда-то готов на риск, когда-то - на спокойную стратегию.

Дальний Восток - регион не сильно освоенный и удаленный территориально от всей России. Соответственно, здесь очень большое значение играет доступность данного инструмента для данного региона. Люди готовы воспринимать абсолютно все, если это удобно с точки зрения управления.

- Можно ли назвать персональное финансовое планирование «трендом сезона»?

- В какой-то степени сейчас среди российских банков пошла мода на финансовое планирование. Это действительно тренд, но не думаю, что одного сезона. Все дело в том, что банки после 2008 года поняли: нельзя ни в коем случае делать упор на один продукт - он может «упасть и не отжаться». В связи с этим необходимо долгосрочно смотреть на отношения с клиентом. С учетом невысокой финансовой грамотности населения клиентская база сейчас очень ограничена. Соответственно, стоит вопрос удержания уже имеющейся клиентской базы.

Если сразу к клиенту подходить долгосрочно - выбрать правильные для него инструменты, посоветовать, а не предлагать то, что выгодно банку, - клиент останется в этом банке навсегда. Денег на удержание тратить в таком случае не надо. Если же сразу предложить клиенту массу продуктов с максимальной доходностью для банка, но неудобных и невыгодных клиенту, а через месяц искать новых, на маркетинг тратятся колоссальные деньги. Сейчас многие банки вводят сервис персонального планирования, для того чтобы улучшить свое финансовое положение. Я уверена, до конца года еще несколько банков предложат эту услугу. В данном случае это просто подход к клиенту. Конечно, это облегченная форма планирования с предложением линейки одного банка, но это лучше, чем ничего.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.