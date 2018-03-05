Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
Банк сделал для этого максимально возможное
Сбербанк начал выдавать кредиты малому и среднему бизнесу онлайн, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При наличии электронной квалифицированной подписи клиент может получить деньги без похода в офис банка, пишет «Коммерсант». Внедрение нового подхода позволило банку сократить на текущем этапе срок подачи заявки на кредит в три раза, рассказал “Ъ” старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.
Аналогичных решений, по словам господина Попова, на рынке пока еще нет. Ранее предприниматели могли рассчитывать только на онлайн-заявку, которая скорее была формой запроса для обратного звонка, или на взаимодействие с клиентским менеджером по электронной почте.
Новости тематики
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
- Банки приостановили прием вкладов
- Для оформления кредита сделай селфи
- Достраивать многострадальные "Хаятты" во Владивостоке вызвались Арабские Эмираты и сербы
- Во Владивостоке дети делали поделки из настоящих денег
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Альфа-банк провел бизнес-треннинг для своих клиентов во Владивостоке
- Банкиры во Владивостоке открывают свои закрома
Новости раздела
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- Банки приостановили прием вкладов
- Для оформления кредита сделай селфи
- Достраивать многострадальные "Хаятты" во Владивостоке вызвались Арабские Эмираты и сербы
- Во Владивостоке дети делали поделки из настоящих денег
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Семнадцать лет назад на Дальнем Востоке начался разгром самой крупной банды
- Ужесточение правил техосмотра сильно ударит по владельцам "праворулек"
- Стала известна дальнейшая судьба стадиона "Динамо"
- В скандальном криминальном деле, прогремевшем на весь мир, фигурирует Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
- Крупнейший приморский хлебокомбинат вытесняют из торговых сетей
- Путин показал миру новую "кузькину мать", и не одну
- Ушла из жизни первый проректор ВГУЭС Ольга Ворожбит
- Поток уезжающих с Дальнего Востока стремительно нарастает
Пусть грефанутый на всю голову раздает кредиты в Крыму.