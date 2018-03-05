Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой

Банк сделал для этого максимально возможное

Сбербанк начал выдавать кредиты малому и среднему бизнесу онлайн, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При наличии электронной квалифицированной подписи клиент может получить деньги без похода в офис банка, пишет «Коммерсант». Внедрение нового подхода позволило банку сократить на текущем этапе срок подачи заявки на кредит в три раза, рассказал “Ъ” старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Аналогичных решений, по словам господина Попова, на рынке пока еще нет. Ранее предприниматели могли рассчитывать только на онлайн-заявку, которая скорее была формой запроса для обратного звонка, или на взаимодействие с клиентским менеджером по электронной почте.