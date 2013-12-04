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Мэрия Владивостока хочет занять без малого миллиард рублей

04 Декабря 2013, 16:45 | Владивосток

Администрация Владивостока намерена привлечь кредиты на 400 и 500 млн рублей для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств бюджета Владивостокского городского округа.

Конкурсы на предоставление револьверных кредитов в 2014 году назначены на 30 декабря. Заявки принимаются до 25 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта - 10% годовых.

Проект бюджета Владивостокского городского округа на 2014 год после первого чтения предусматривает доходы в сумме 10,4 млрд рублей, расходы - 10,97 млрд рублей. Размер дефицита - 548,3 млн рублей.

Револьверный кредит (от англ. revolve - вращаться, периодически возобновляться) - возобновляемый кредит, применяемый на национальных и мировом рынках ссудного капитала. Такой кредит предоставляется в пределах установленного лимита задолженности и сроков погашения автоматически - без дополнительных согласовании сторонами кредитного соглашения.

Отметим, что российские города и веси давно приохотились к займам. Как правило, под невысокую ставку в рамках одного бюджетного года.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: кредит  бюджет 



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