Саммит АТЭС-2012 во Владивостоке – это уникальный шанс для экономического развития Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. В дни саммита АТЭС начальник Главного управления Банка России по Приморскому краю Виктор Рудько-Силиванов дал интервью сайту Zrpress.Ru

2 сентября 2012 года во Владивостоке стартовала неделя саммита АТЭС – без преувеличения, историческое событие для России, Приморского края и нашего города. В преддверии основных мероприятий форума мы встретились с начальником Главного управления Банка России по Приморскому краю Виктором Владимировичем Рудько-Силивановым. Основное внимание в беседе было уделено значению форума для России и экономики региона, его финансово-кредитного сектора, развитию межбанковского сотрудничества и интеграционных процессов в АТР.

- Виктор Владимирович, какое влияние саммит АТЭС окажет на экономику края и России в целом?

- Проведение саммита во Владивостоке имеет большое значение для развития Приморского края, Дальнего Востока и России в целом. Это, и масштабные инфраструктурные преобразования, и создание условий для новых инвестиций, экономического роста региона. При этом исключительно важно, что Россия в условиях нестабильности экономической ситуации в мире и стране, на фоне постоянного скептицизма по поводу реальности организации саммита во Владивостоке, смогла воплотить в жизнь крупные инвестиционные проекты и подготовить город к встречам на самом высоком уровне. Это еще раз подтверждает, что современная Россия – надежный партнер, у которого есть свои амбиции, интересы и все возможности для того, чтобы стать полноправным участником интеграционных процессов в АТР. Главное, есть воля, желание развиваться и четкое представление о той важной роли, которую Приморский край играет в развитии отношений России со странами АТЭС. При этом подчеркивается статус Владивостока как центра делового международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Проводимые мероприятия будут способствовать повышению престижа России, окажут положительное влияние на инвестиционный климат в стране и крае, и, надеюсь, принесут плоды в виде перспективных контрактов, реальных иностранных вложений в экономику Приморья.

- Символично, что саммит во Владивостоке проходит в 2012 году. 1 января исполнилось 20 лет с того момента, как закрытый на протяжении 40 лет порт Владивосток вновь был открыт всему миру. При этом широкую известность в мировом бизнес-сообществе город получил благодаря банковским конгрессам, проведенным под вашим руководством в 1990-х годах. Как это было?

- В 1994-1996 годах Главное управление организовало и провело три международных банковских конгресса стран АТР. Это были первые широкомасштабные шаги к экономическому взаимодействию не только на Дальнем Востоке, но и на общероссийском уровне. Впервые во Владивостоке была организована площадка, на которых специалисты разных стран открыто обсуждали актуальные вопросы развития банковского сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Был четко и емко обозначен девиз «Сотрудничеству в АТР – доверия и гарантия банков». По сути, еще тогда мировое сообщества смогло познакомиться с Владивостоком как центром делового международного сотрудничества.

В работе конгрессов принимали участие представители генеральных консульств, деловых и финансовых кругов различных стран мира, руководители и ответственные лица Банка России, Ассоциации российских банков, министерств и ведомств, представители администраций краев и областей Дальнего Востока. Факт участия в работе форумом деловых кругов такого высокого ранга свидетельствовал о постепенном изменении роли российского Дальнего Востока в жизни страны и АТР.

В 1997 году началась подготовка четвертого международного банковского конгресса, который должен был состояться в сентябре 1998 года. Однако финансовый кризис, обрушившийся в августе того года, подвел руководство Банка России к решению более серьезных, срочных проблем и к отказу от проведения данного форума.

- Какими были результаты банковских конгрессов?

- Результатом работы форумом стали многочисленные деловые контакты и связи, которые развиваются и сегодня. Приморские бизнес-структуры и кредитные организации получили возможность громко заявить о себе, о готовности объединять усилия для решения актуальных задач. Многие из участников тех конгрессов считают, что они были проведены на высоком организационном уровне и способствовали положительным экономическим преобразованиям в регионе, развитию интеграционных процессов. Главное, тогда началось движение к принципиально новому международному сотрудничеству в АТР. Были заложены основы долговременного взаимодействия в сфере бизнеса и налажены перспективные взаимоотношения в реальном секторе экономики. Банковские конгрессы стали первыми площадками для презентации конкретных проектов, их обсуждения с потенциальными инвесторами, для подписания важных международных соглашений в предпринимательской и финансовой сферах.

Впоследствии ГУ Банка России по Приморскому краю продолжило участие в организации и проведении международных экономических форумов. Через десять лет после первых конгрессов во Владивостоке стал проводиться Тихоокеанский экономический конгресс, в рамках которого организовывалась финансово-банковская секция. При этом специалисты Главного управления принимали активное участие в ее организации и работе. Традиционно секция пользовалась повышенным интересом со стороны представителей российских и зарубежных деловых кругов.

- А как банковский сектор Приморского края готовился к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке?

- Безусловно, представители приморской банковской системы внесли свой вклад в подготовку к саммиту. Финансирование инвестиционных проектов, реализованных в крае, текущее и долгосрочное кредитование реального сектора Приморья, осуществлялись через региональные кредитные организации, филиалы ведущих московских и дальневосточных банков. Это триллионы рублей.

Банковским сектором Приморского края активно внедряются новые современные банковские продукты с учетом международной практики, развиваются расчеты в юанях, организуется денежное обращение. Внедрены электронные расчеты в реальном времени, установлены корреспондентские деловые отношения с иностранными банками. В настоящее время в регионе выстроена современная банковская система, способная эффективно решать стоящие перед ней задачи.

Главное управление, в свою очередь, принимает самое активное участие в этих процессах. Через свою расчетную сеть, организацию кредитования банков, бюджетное финансирование инвестиционных программ мы регулируем, направляем и обеспечиваем надежную работу банковского сектора в условиях финансовой нестабильности.

Кроме того, с момента определения Владивостока местом проведения форума специалистами банка была проведена научно-исследовательская работа, результатом которой стала публикация целого ряда уникальных монографий на актуальные для участников форума темы: «Экономики АТЭС: потенциал банковского сектора в финансовой стабильности и интеграции»; «Межбанков-ское сотрудничество России и Китая в условиях глобализации мировой экономики»; «Управление банковскими рисками в условиях глобализации мировой экономики», «Внутренний контроль: теория, опыт, практика». При подготовке данных научно-практических материалов Главное управление сотрудничало с Центром финансовых исследований Российской академии наук, Дальневосточным региональным отделением Российской академии естественных наук по секции «Проблемы макроэкономики и социального рыночного хозяйства», Дальневосточным федеральным университетом, НОУ ДПО «Тихоокеанским научно-исследовательским и учебно-консультационным центром».

Выбранная тематика работ не случайна. В условиях растущей глобализации мировой экономики и интеграции мировых финансовых рынков вопросам стабильности уделяется особое внимание. В рамках запланированных на саммите дискуссий будут рассматриваться и проблемы в сфере финансов, валютного сотрудничества, обсуждения затронут будущее валют, диверсификации валютных рисков, возможные механизмы и инструменты осуществления расчетов между странами - членами АТЭС в национальных валютах (интернационализации валют).

Более 10 лет назад Россия и Китая договорились об осуществлении расчетов по приграничной торговле в рублях и юанях. Правовой основой для их развития послужило подписанное в августе 2002 года между Центральным банком Российской Федерации и Народным банком Китая Соглашение о межбанковских расчетах в торговле в приграничных районах в национальных валютах России и Китая. В 2005 году его действие распространилось и на Приморский край. Сегодня приморскими банками и Главным управлением накоплен ценный опыт работы по развитию межбанковского сотрудничества с китайскими партнерами, который был систематизирован, обобщен и включен в монографию «Межбанковское сотрудничество России и Китая в условиях глобализации мировой экономики». Уверен, участникам саммита будет интересен представленный в книге материал, дающий комплексное представление о процессах, происходящих в экономике и банковских системах обеих стран, их денежно-кредитной политике и развитии форм межбанковского сотрудничества.

- Каких результатов в развитии расчетов в рублях и юанях удалось достичь приморским и китайским банкам за это время?

- Приморские банки установили корреспондентские отношения с приграничными филиалами таких крупных китайских банков, как Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, произошло значительное увеличение оборотов по рублевым счетам китайских банков в наших кредитных организациях. Если в 2005 году их размер составил чуть более 200 млн руб., то в 2007 году он превысил 3 млрд руб., а в 2011 году – 17,2 млрд руб. Движение средств по корреспондентским счетам в юанях не так значительно, но по мере развития сотрудничества использование национальных валют в расчетах будет более сбалансированным.

