www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Сбербанк переходит на сейф-пакеты для инкассации

04 Апреля 2013, 14:20 | Владивосток

В Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» идет процесс перехода на использование сейф-пакетов  при инкассаторском обслуживании. Традиционно наличность перевозилась в пломбированных сумках. Теперь они уходят в прошлое. Сегодня тысячи компаний, предприятий, от крупнейшего бизнеса до частных предпринимателей уже пользуются современными сейф-пакетами. 

Сейф-пакет (пластик-сейф) применяется для защиты документации и ценностей от несанкционированного доступа при перевозке и хранении. Изготавливается из специального непрозрачного трехслойного прочного материала, что делает его содержимое невидимым. Каждый сейф-пакет имеет индивидуальный номер.  Горловина пакета склеивается security-лентой с особым клеевым составом. При попытке открытия, а так же при попытке вскрытия пакета с помощью замораживания или нагрева (ниже -50°С и выше +60°С), на поверхности security-ленты проявляется надпись «ПОПЫТКА ВСКРЫТИЯ». Данные степени защиты дают гарантию от влияния человеческого фактора.

«При использовании сейф-пакетов, клиентам не надо пломбировать сумку как раньше, использованием шпагата, пломбы, пломбира, - поясняет  Вадим Визер, директор управления инкассации Дальневосточного Сбербанка.  - Значительно упростился и ускорился процесс сдачи кассирами и приема инкассаторами денежной наличности».

Отметим, на сегодня инкассаторами Дальневосточного банка  Сбербанка России обслуживается 1830 предприятия и организации, а также 5877 специализированных точек.  

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: сбербанк  документы  деньги  безопасность  финансы  наличные 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru