Сбербанк переходит на сейф-пакеты для инкассации

В Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» идет процесс перехода на использование сейф-пакетов при инкассаторском обслуживании. Традиционно наличность перевозилась в пломбированных сумках. Теперь они уходят в прошлое. Сегодня тысячи компаний, предприятий, от крупнейшего бизнеса до частных предпринимателей уже пользуются современными сейф-пакетами.

Сейф-пакет (пластик-сейф) применяется для защиты документации и ценностей от несанкционированного доступа при перевозке и хранении. Изготавливается из специального непрозрачного трехслойного прочного материала, что делает его содержимое невидимым. Каждый сейф-пакет имеет индивидуальный номер. Горловина пакета склеивается security-лентой с особым клеевым составом. При попытке открытия, а так же при попытке вскрытия пакета с помощью замораживания или нагрева (ниже -50°С и выше +60°С), на поверхности security-ленты проявляется надпись «ПОПЫТКА ВСКРЫТИЯ». Данные степени защиты дают гарантию от влияния человеческого фактора.

«При использовании сейф-пакетов, клиентам не надо пломбировать сумку как раньше, использованием шпагата, пломбы, пломбира, - поясняет Вадим Визер, директор управления инкассации Дальневосточного Сбербанка. - Значительно упростился и ускорился процесс сдачи кассирами и приема инкассаторами денежной наличности».

Отметим, на сегодня инкассаторами Дальневосточного банка Сбербанка России обслуживается 1830 предприятия и организации, а также 5877 специализированных точек.

ZRPRESS.RU, Владивосток.