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Евросоюз по-прежнему в рецессии
Безработица в странах еврозоны уже достигла 12.0%.
Опубликованные данные по индексам деловой активности стран еврозоны подтвердили сохранение рецессионных тенденций в экономиках блока, при этом текущие значения индексов PMI соответствуют снижению ВВП региона с темпом порядка 1.0% в год. Безработица в странах еврозоны также продолжила расти, достигнув уже 12.0%, что наиболее наглядно отражает опасность складывающейся в Европе ситуации, где политика бюджетной экономии в совокупности с делевериджем бизнеса и домохозяйств не создает предпосылок для экономического роста. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
Как рассказал руководитель учебного центра БКС Премьер Роман Эйдис, небольшим позитивом для рынков стало смягчение условий предоставления финансовой помощи Кипру от «тройки». По мнению эксперта, теперь стране необходимо будет выйти на первичный профицит бюджета лишь с 2018 г.
Вся надежда на публикацию данных по изменению числа занятых в США от ADP, а также значения индекса деловой активности ISM в сфере услуг. Так, ожидается увеличение числа занятых на 200 тыс., что может свидетельствовать о выходе позитивных официальных данных по non-farm payrolls в пятницу. Однако показатели индекса ISM, на взгляд Романа Эйдиса, могут немного разочаровать инвесторов и оказаться на уровне немногим ниже ожидающихся 55.5 п, что, впрочем, все равно будет свидетельствовать о сохранении высоких темпов роста в сфере услуг США.
На российском рынке еврооблигаций вчера наблюдалась смешанная динамика. Суверенные бумаги прибавили в цене в среднем 40-50 бп, выпуск Russia 30 торговался у отметки 124.23 (+30 бп), котировки Russia 42 выросли до 113.19 (+45 бп). В корпоративном сегменте курсовые движения были менее заметны: спрос наблюдался в бумагах Vimpelcom Ltd., СИБУРа и НЛМК, которые подорожали на 12-25 бп. Котировки еврооблигаций государственных банков практически не изменились, в то же время бумаги банков второго эшелона продолжили курсовой рост, прибавив в цене еще 25 бп.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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