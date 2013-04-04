Центробанк упустил свой шанс

Это будет стоить экономике более серьезного замедления темпов роста.

ЦБ сохранил ключевые ставки на прежних уровнях, тем самым упустив правильный момент для начала цикла полноценного монетарного смягчения. Эксперты владивостокского филиала БКС Премьер разочарованы решением регулятора и ожидаем понижения основных ставок на 25 бп в мае.

На недавнем заседании ЦБ РФ, перенос даты которого с 15 на 2 апреля некоторые участники рынка трактовали срочными поводами, совет директоров проголосовал за сохранение ключевых процентных ставок на текущих уровнях. Исключение составили ставки РЕПО на сроки 3, 6 и 12 месяцев (-25 бп), которые фактически не являются реальными инструментами рефинансирования: из-за высокого спреда к стоимости РЕПО o/n и недельного в 150-250 бп (до вчерашнего снижения) спроса на них, можно сказать, что нет.

Эксперты владивостокского филиала БКС Премьер крайне разочарованы решением регулятора и считают его формальным (главная причина – инфляция выше целевого для ЦБ уровня (5-6%)). «Мы убеждены, что российский регулятор упустил момент для начала цикла полноценного монетарного смягчения. Это будет стоить экономике более серьезного замедления темпов роста, чем предполагает МЭР (пока 3.6%), а также даже наш ранний прогноз от начала года (2.7-3.0%), который можно считать консервативным по сравнению с рыночными консенсус-ожиданиями», - рассказал руководитель учебного центра ФГ БКС во Владивостоке Роман Эйдис.

На его взгляд, к настоящему времени уже были четко сформированы и очерчены предпосылки для понижения ставок в виде резкого и сильного замедления экономики России, которое может лишь усилиться по итогам марта-апреля 2013 г. При этом инфляционные риски мы считаем сбалансированными до конца года, о чем хотя бы говорят устойчиво низкие уровни базовой инфляции (5.7%).

Эксперт выражает надежду на то, что упоминание экономических рисков и символичное понижение «неработающих» ставок намекает на смену настроений регулятора в мае. С другой стороны, мы убеждаемся, что в паре «инфляционные риски-экономический рост» ЦБ пока однозначно отдает приоритет первому элементу. Поэтому фраза пресс-релиза «…темпы инфляции вернутся в целевой диапазон во втором полугодии 2013 г.» несколько пугает и заставляет нас задуматься о рисках возможного затягивания смягчения в ближайшие 2-3 месяца (то есть пока инфляция не достигнет 6%).

«Считаю, что при проведении монетарной политики ЦБ должен опираться не на очевидные текущие показатели (в данном контексте – текущий уровень потребительской инфляции), а на их прогнозные значения, хотя бы в перспективе нескольких месяцев. Иначе реакция регулятора на «просадку» экономики в этом году рискует оказаться запаздывающей и слабо поддерживающей», - заключил Эйдис.

Он считает, что приход Э. Набиуллиной, бывшего министра экономического развития, на пост главы ЦБ в конце июня 2013 г. должен способствовать проведению более сбалансированной контрцикличной монетарной политики. По крайней мере, вторая часть связки «инфляционные риски-экономический рост» будет иметь более важное значение, чем сейчас. Однако, если этап понижения ставок по каким-то причинам отложится до вступления нового главы в должность (стресс-сценарий), рост ВВП по итогам года даже на 2.2-2.5% может стать сложной задачей, а избыточное монетарное стимулирование (75-100 бп против ожиданий в 50 бп сейчас) – вынужденной мерой.

ZRPRESS.ru, Владивосток.