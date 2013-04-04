Рубль упал к доллару на 18 копеек

Негатива добавляет также и снижающаяся нефть.

Российский рубль после заседания Банка России по ставке рефинансирования находится под давлением. Падание рубля к доллару сегодня составляет уже более 18 копеек и происходит из-за снижения долгосрочных ставок Центробанком страны. Несмотря на то, что снижение не затронуло основную процентную ставку, доступ к ликвидности через целый ряд инструментов стал намного доступнее.

Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

По словам руководителя учебного центра ФГ БКС во Владивостоке Романа Эйдиса, данные по внешней торговле также ничем не порадовали. Профицит в I квартале 2013г снизился на 14,7% - до $50,1 млрд. Объем экспорта составил 125,7 млрд долларов, а импорт – 75,7 млрд долларов. Между тем негатива добавляет также и снижающаяся нефть. По сорту Brent падение составляет 0,4%.

Таким образом, рубль уже прошел большую часть пути к среднесрочной цели 31,8, но в скором времени может немного приостановить свое падение. Сейчас данная пара вплотную подобралась к отметке 31,5, на которой расположилось серьезное сопротивление в виде 38,2% коррекции по Фибоначчи к волне снижения, начавшейся еще 2 июня прошлого года. Текущий уровень без особых усилий взять не получиться и, вероятно, нас ждет период консолидации или даже краткосрочного укрепления российской валюты в район 31.1. Впрочем, если пробой все-таки произойдет, то целью для доллара станет как раз уровень 31,8.

Сопротивления: 31,5 / 31,8 /32

Поддержки: 31,1/ 30,8/ 30,6

Евро ко вчерашнему закрытию торгуется практически без изменений. На европейскую валюту давят противоборствующие факторы. С одной стороны позитивом для рисковых валют таких, как евро, стала статистика по Китаю. Индекс деловой активности в сфере услуг показал в марте рост до 55,6. С другой стороны давление исходит из Испании, где местное правительство признало, что дефицит бюджета страны в 2013 году будет выше целевого уровня в 4,5% ВВП.

Между тем ближайшее сопротивление по данной паре расположилось на отметке 1,3. Поддержкой является уровень 1,275.

Сопротивления: 1,3/1,31/ 1,315

Поддержки: 1,275/ 1,26/ 1,25

ZRPRESS.ru, Владивосток.