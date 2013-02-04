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В феврале радужных перспектив для рубля не ожидается

04 Февраля 2013, 15:31 | Владивосток

Причина: валютные интервенции ЦБ вкупе с высокой рублевой ликвидностью

Основное влияние на котировки рубля сейчас оказывают цены на нефть. Котировки «черного золота» сегодня продолжают свой рост и достигли уже максимальных отметок с октября 2011 года. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Драйвером для нефти по-прежнему является нестабильность в Египте, где проходит Суэцкий канал, закрытие которого может привести к резкому сокращению предложения на рынке данного сырья. При этом рублевая ликвидность на текущий момент находится на высоком уровне и оказывает сдерживающее влияние на дальнейшее укрепление российской валюты.

Отметка 29,95 так пока и не сдается, но благодаря очень высоким ценам на нефть данное сопротивление все же может быть сломлено и тогда пара пойдет в район 29,8.

Сопротивления: 30,2/ 30,35/ 30,65/
Поддержки: 29,95/ 29,8/ 29,67

График

Евро прибавляет к доллару 0,46%. Котировки европейской валюты, как и ожидалось, выбравшись из канала и пробив отметку 1,35, добрались до следующего сопротивления на отметке 1,365. Данное сопротивление может стать преградой на пути дальнейшего укрепления евро, но в случае пробоя и этой отметки далее данная пара упрется в 1,38. Дальше уровня 1,38 европейской валюте, скорее всего, не уйти. Сейчас евро поддерживает фактор мягкой денежной - кредитной политики в США и некоторое восстановление ситуации в экономиках мировых держав, но эти факторы временны, а дорогое евро для и без того проблемных европейских стран может стать большой неприятностью. Поэтому очень скоро можно ждать определенных действий от ЕЦБ, с целью ослабить валюту региона.

Сопротивления: 1,365/ 1,38/ 1,4
Поддержки: 1,35 / 1,327 / 1,318

График

Тем временем за январь рубль укрепился почти на 2%. В итоговом обзоре 2012, БКС Премьер уже писал как раз о том сценарии развития событий, который и произошел в этом месяце. При этом на укрепление российской валюты повлияли следующие факторы:
1) Существенный рост нефтяных котировок, который в январе составил 6,5%.
2) Улучшение макроэкономических показателей ведущих мировых держав (в меньшей степени европейских).

Впрочем, не обошлось и без сдерживающий факторов. Основным таким фактором стал Банк России, который в январе провел интервенций практически на 15 млрд рублей.

Между тем, столь радужных перспектив, как это было в январе, в следующем месяце все-таки не жду. Валютные интервенции ЦБ вкупе с высокой рублевой ликвидностью могут и в дальнейшем оказывать давление на российскую валюту. Макроэкономическая статистика, тоже, вероятно, будет не на стороне покупателей рисковых валют. Ну а к концу месяца волатильности прибавит вопрос с потолком госдолга в США. Таким образом, наиболее вероятным сценарием видится возвращение пары в район 30,5.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: валюта  финансы 



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