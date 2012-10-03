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Рублевые облигации в плюсе
На локальном рынке долга в четверг преобладали позитивные настроения. Наиболее торгуемые ОФЗ на длинном и среднем участках кривой снизились на 3-4 бп в доходности. В корпоративном сегменте наиболее заметная положительная переоценка отмечалась в малоликвидных бондах, сообщают финансовые советники БКС Премьер во Владивостоке.
В четверг, 27 сентября, торги на внутреннем рынке госбумаг проходили на более высоких ценовых уровнях, а доходности наиболее торгуемых ОФЗ на среднем и длинном участках кривой снизились на 3-4 бп по итогам сессии. Так, наиболее заметно подрос в цене 15-летний ОФЗ 26207 (+33 бп за день), отыграв снижение котировок днем ранее. На 15-17 бп прибавили ОФЗ 26205 и ОФЗ 26206, а новый 10-летний ОФЗ 26209 вырос на 20 бп. Также заметные торговые обороты проходили в выпусках с дюрацией два-четыре года, при этом неплохой прирост на 10-13 бп показали ОФЗ 26203 и ОФЗ 25079.
В корпоративной секции торги по-прежнему концентрируются в выпусках со сроком обращения до двух лет с преобладанием позитивных ценовых движений. При этом наиболее заметная положительная переоценка отмечалась в малоликвидных выпусках, в частности, в НК Альянс-4 (+1.7 пп), МТС-2 (+1.9 пп) и Вымпелком-Инвест-3 (+2.6 пп). Стоит отметить, что котировки выпуска Почты России выросли еще на 38 бп за день (+46 бп днем ранее), а доходность опустилась до YTP 8.27%.
Потенциал дальнейшего снижения доходности выпуска видится нам ограниченным (в лучшем случае, до уровня бумаг МТС с учетом вхождения в Ломбардный список ЦБ РФ). Также заметим, что на торги вышел новый КБ Восточный БО-2, цены которого на 20 бп превысили номинал по итогам сессии.
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