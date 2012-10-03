AAR готов выкупить всю 50-процентную долю BP в ТНК-BP за денежные средства

Концерн ААР готов выкупить всю долю BP в ТНК-BP и начал переговоры с банками по поводу финансирования сделки. По мнению финансовых советников БКС Премьер, сделка с Роснефтью более приоритетна для BP в сравнении с продажей доли AAR, поскольку, по всей видимости, является частью более широкого альянса между BP и российскими властями в нефтегазовом секторе.

Данное событие прокомментировал старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Владимир Тихоненко: - Хотя перспективы AAR заключить сделку остаются неопределенными, считаю миноритариев ТНК-BP Holding (основной «дочки» ТНК-BP) бенефициарами. Предложение AAR о выкупе доли BP за денежные средства привносит элемент борьбы в переговоры между Роснефтью и BP, вынудив российскую компанию увеличить предложенную цену (привлечь дополнительный долг, погашение которого, возможно, будет осуществлено за счет дивидендов ТНК-BP). Конкуренция с Роснефтью потребует привлекательного предложения и от AAR. В этом случае шансы Роснефти на приобретение доли BP в ТНК-BP несущественно снижаются. Тем не менее для миноритариев ТНК-BP Holding заключение сделки между BP и AAR стало бы наиболее предпочтительным сценарием, поскольку AAR предлагает оплату 100% суммы сделки денежными средствами, в то время как предложение Роснефти, вероятно, будет предполагать оплату как денежными средствами, так и акциями (что потребует меньшего объема новых заимствований для финансирования сделки).

AAR готов выкупить всю долю BP в ТНК-BP за денежные средства. По данным Интерфакса со ссылкой на зарубежные СМИ, консорциум AAR готов приобрести всю 50%-ную долю BP в ТНК-BP за денежные средства. Также сообщается, что AAR уже получил ряд предложений от банков о предоставлении финансирования для сделки. По информации новостного агентства, российские акционеры ТНК-BP сделают предложение BP до 19 октября, когда истекает 90-дневный период на согласование деталей возможной сделки между сторонами. Ранее AAR сделал предложение о покупке половины 50%-ной доли BP в ТНК-BP, в то время как Роснефть, по данным СМИ, предлагает BP выкупить всю ее долю за денежные средства и акции.

ТНК-BP Holding останется привлекательной дивидендной историей. Мы считаем, что акции ТНК-BP Holding являются наилучшей возможностью отыграть продажу BP своей доли в ТНК-BP, принимая во внимание тот факт, что покупатель будет стремиться погасить привлеченный для финансирования сделки долг за счет дивидендных потоков ТНК-BP. Таким образом, дивидендная история ТНК-BP Holding останется сильной.