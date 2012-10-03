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Фондовики жмут на ГАЗ
Финансовая группа БКС начала аналитическое покрытие российских автопроизводителей и выделила в качестве TOP PICKS сектора Sollers и Группу ГАЗ, потенциал роста которых составляет 77% и 148% соответственно.
«Рост российской экономики и потребительской уверенности, как ожидается, окажет поддержку продажам новых легковых и коммерческих автомобилей в России. Несмотря на более высокий фундаментальный потенциал роста Группы ГАЗ, мы считаем, что Sollers обеспечивает более надежный вход в российский автомобильный сектор, в то время как рост котировок акций Группы ГАЗ может быть ограничен низкой ликвидностью и проблемами корпоративного управления», - считает финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анатолий Кушнирук. По его мнению, экономический рост стимулирует продажи автомобилей. Российская экономика восстановилась после кризиса и продолжает расти на фоне высоких цен на сырьевых рынках. В условиях благоприятной макроконъюнктуры увеличиваются реальные располагаемые доходы, потребительская уверенность и капиталовложения в обновление и расширение автопарка российских компаний. Эти факторы в сочетании с низким уровнем проникновения легковых автомобилей в России будут оказывать поддержку российскому автомобильному рынку в будущем. Подробности по рынку: Sollers – бенчмарк сектора. Sollers – российский производитель востребованных легковых автомобилей массового сегмента, внедорожников и легких коммерческих автомобилей – наш TOP PICK в секторе. Компания, один из бенефициаров отраслевых трендов, имеет успешный опыт создания СП с иностранными автопроизводителями (Isuzu, SsangYong). В основе стратегии Sollers остается развитие СП с Ford, Toyota и Mazda, что должно улучшить финансовый профиль компании. Sollers – лидер сектора по всем показателям: прозрачность, корпоративное управление, операционная эффективность, рентабельность и потенциал роста. Группа ГАЗ – высокие риски, высокая доходность. Группа ГАЗ – крупнейший диверсифицированный автомобильный холдинг в России. Рост российской экономики окажет поддержку продажам коммерческих автомобилей, который является ключевым сегментом для компании. Кроме того, партнерство Группы с основными иностранными автопроизводителями (GM, VW и Daimler) улучшает ее конкурентные позиции в сегменте легковых автомобилей и оказывает поддержку финансовым показателям. Фундаментальный потенциал роста котировок акций Группы ГАЗ выше, чем у Sollers, однако, на наш взгляд, он будет реализовываться более медленными темпами ввиду специфических корпоративных рисков и планов по IPO основного акционера – Русские машины.
Риски. Среди основных рисков для наших TOP PICKS и отрасли в целом мы отмечаем уязвимость к внешним макрофакторам, ужесточение конкуренции во всех сегментах российского автомобильного рынка и низкую ликвидность акций компаний. Оценка. В настоящий момент акции обеих компаний торгуются с существенным дисконтом к сопоставимым компаниям с развитых и развивающихся рынков, что предполагает дисконты в 60-70% по мультипликатору 2013e P/E и 10-40% – по 2013e EV/EBITDA.
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