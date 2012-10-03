Фондовый рынок: Европа тормозит

Опубликованные на этой неделе данные по индексам деловой активности в производственных сферах в Европе и США в очередной раз продемонстрировали заметное торможение европейской экономки, при том что производственный сектор в американской – продолжает чувствовать себя устойчиво.

По данным аналитиков ФГ БКС во Владивостоке, целом публикация данных по росту индекса ISM в производственной сфере в США стала приятной неожиданностью для рынка, поскольку ранее опубликованные региональные индексы свидетельствовали о снижении активности. Между тем темпы роста производственного сектора в США все равно являются недостаточными для устойчивого снижения уровня безработицы и восстановления рабочих мест в стране, о чем также заявил глава ФРС во время своего вчерашнего выступления.

В целом Бернанке ожидает, что экономика США продолжит расти и не опасается возникновения рецессии. Кроме того, глава ФРС также пообещал сохранять ставки на низком уровне, даже в случае заметного восстановления деловой активности.

«На данном фоне для российского рынка облигаций неделя началась на позитивной ноте: все суверенные бумаги и большинство корпоративных выпусков прибавили в цене более 20 бп. Евробонд Russia 42 оказался в лидерах роста, котировки выросли на 55 бп. Высокий спрос отмечался в длинных еврооблигациях Газпрома, новых выпусках Газпром нефти и НЛМК, а также в длинных бумагах Сбербанка. В среднем бумаги первого эшелона подорожали на 20-40 бп в зависимости от дюрации. Во втором эшелоне продолжили пользоваться спросом бумаги Vimpelcom Ltd, Evraz и АФК «Система»», - рассказал преподаватель курса «Основы биржевого дела» во Владивостоке Роман Эйдис.