Пирамида МММ в Приморье продолжает… успешно работать

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня, ZRPRESS. Как уже сообщалось, создатель финансовых пирамид Сергей Мавроди объявил о закрытии проекта «МММ-2011». Почетный пирамидостроитель России сказал, что «в пирамиде, в МММ-2011, естественно, денег на всех не хватит, поэтому сейчас будет выручать МММ-2012». Выручать, соответственно, участников финансовой конструкции прошлого года и обогащать уже новоприбывших то ли вкладчиков, то ли партнеров.

Между тем, как стало известно «ЗР», сегодня приморские вкладчики МММ-2011, из числа тех, кто оказался участником пирамиды прошлого года на ее излете, реально получают свои деньги и не очень-то обижаются на Мавроди. Пор крайней мере, очередей из желающих подать заявление на мошенника всех времен и народов в прокуратуре вы не увидите. Так вот, все, кто попал под остатки очередной рухнувшей пирамиды, по нашей информации, сейчас получают свои деньги назад. И даже с небольшим приварком в 10 процентов. Напомним, сегодня примерно такой же процент своим вкладчикам готовы дать банки.

Дело в том, что «нашему» человеку удалось затесаться в местные оргструктуры МММ и всю информацию мы сегодня можем получать из первых рук. Как сообщает наш источник, приморцы сегодня вновь собирают деньги, чтобы поучаствовать в МММ-2012.

Не сочтите эти строки за рекламу, но факт остается фактом. Газета «Золотой Рог», которой в мае исполнилось 20 лет, боролась еще с первыми пирамидами Мавроди, признавая их незаконность. И еще в середине 90-х годов прошлого века наша газета констатировала, что ВКЛАДЧИКОВ МММ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТОИТ ЖАЛЕТЬ. Это люди, которые вполне осознают на какой риск они идут. Вы же не сочувствуйте участникам лотерей? Лотерея она и есть лотерея, повезло – не повезло, и все такое. Вы еще жертвам наперсточников посочувствуйте. Как говорится, если человек идиот, то это надолго.

То же и структуры МММ и прочих пирамид. Если какой новоиспеченный партнер Лени Голубкова будет плакать у вас на плече, дескать, все пропало под обломками пирамиды, можете смело назвать его дураком и посмеяться ему в лицо. Но таких сегодня, поверьте, практически не сыщешь. Даже если кто и пытается стучаться в двери прокуратуры, то это все те же ушлые люди, которые притворяясь простачками, просто хотят вернуть свои деньги, вложенные ими в заведомо проигрышную аферу.

Зато осталась МММ, которая при сомнительной законности своей деятельности продолжает успешно хозяйничать в кошельках россиян. А внятного закона о том, что пирамиды – тотальное зло, увы, в нашей стране так и не приняли. Злые языки поговаривают, что неспроста. Дескать, во время выборов в некий орган власти сия финансовая конструкция весьма помогла с деньгами одной партии…

Еще раз напомним, выплаты в прошлогодней пирамиде были заморожены в конце мая на двухнедельный срок в рамках так называемого «режима спокойствия». Затем выплаты по вложениям были снижены с 40% до 10%, убыточные ячейки расформированы и, по сообщениям информагентств, закрыт целый ряд офисов. Главная проблема, говорил Мавроди, в том, идет сильный отток и нет притока новых денег. Он считает, сообщает портал «Слон.Ру», что панику спровоцировали правоохранительные органы, задержавшие его в марте на пять суток и «лицемерные» СМИ, устроившие истерику и нанесшие вред интересам миллионов людей.

Итак, как работают финансы МММ-2012? Тот же портал «Слон.Ру» пишет, что новый проект – автономная структура, в которой будут только живые деньги. Из привлеченных средств будут выплачиваться деньги участникам предыдущего проекта, однако обязательства МММ-2011 в нее не переводятся. Доходность вложений выше – 30–75%, сроки размещения средств меньше – около 3 месяцев, что «увеличит динамику». Согласно размещенному на сайте буклету, за привлеченного нового участника полагается бонус в размере 20%, который можно снять сразу.

Будут и инновации: Мавроди предлагает нести деньги в систему за счет кредитов, взятых в банке. В пример он привел эксперимент одной из ячеек, где смогли договориться «за откат» с руководством одного из банков, чтобы давали кредиты всем участникам практически без всяких справок и документов.

Андрей Посьетцев, «Золотой Рог».