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Финансовая группа БКС получила премию "Финансовый Олимп"
ФГ БКС стала обладателем национальной премии «Финансовый Олимп» в номинации «Крупнейшая инвестиционная компания». Премия присвоена ФГ БКС за достигнутые в 2012 году профессиональные успехи на рынке финансовых услуг.
По итогам минувшего года ФГ БКС стала крупнейшей компанией в России по брокерским оборотам. За год объем операций ФГ БКС по акциям и облигациям составил рекордные для рынка 13,9 трлн рублей, а доля компании в общем объеме торгов составила 24%.
Кроме того, ФГ БКС традиционно входит в число самых клиентских компаний на российском фондовом рынке — в прошлом году число клиентов компании превысило 119 тысяч. При этом по числу клиентов юридических лиц ФГ БКС остается абсолютным лидером — по состоянию на 31 декабря 2012 года клиентами компании были более 4 тысяч юрлиц.
В 2012 году ФГ БКС запустила абсолютно новый формат финансового сервиса – БКС Премьер, где каждому клиенту предоставляется личный финансовый советник. Философия бизнеса основана на базе персонального финансового планирования и предполагает достижение целей клиента через широкий набор финансовых и инвестиционных инструментов.
Прошлый год стал для Группы стартом еще одного амбициозного проекта – создания институционального брокера (торговая марка БКС Прайм). В 2012 году открылся офис компании в Лондоне, создана институциональная команда, появилось более полусотни международных клиентов.
«Получение «Финансового Олимпа» – одной из самых авторитетных деловых премий России – важное событие для ФГ БКС. Несмотря на нестабильность, царившую на финансовых рынках в прошлом году, нам удалось существенно увеличить количество клиентов, увеличить брокерские обороты до исторического максимума, запустить новый розничный бренд, успешно внедрить ряд новых интересных услуг и продуктов. Высокая оценка профессионального сообщества – это отличный дополнительный стимул продолжать поступательно развивать нашу бизнес-стратегию, отстаивая лидерские позиции на рынке и оправдывая доверие десятков тысяч наших клиентов», - прокомментировал вручение премии член правления ФГ БКС Дмитрий Юрцвайг.
За 18 лет работы на фондовом рынке БКС удостаивается премии «Финансовый Олимп» в четвертый раз. Ранее достижения компании были отмечены этой наградой в 2007, 2009 и 2010 годах.
Премия «Финансовый Олимп» основана в 1994 году и является одной из старейших деловых премий России. Эта награда отмечает успехи компаний и топ-менеджеров, работающих на финансовом рынке страны. Наблюдательный и экспертный советы премии представляют руководители государственных структур и крупнейших российских финансовых компаний. Организатор премии — информационное агентство РБК.
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