Опрос «ЗР»: А вы брали кредиты в банке?

Получение кредита - вещь нехитрая, полагают многие. Другие считают, что от кредита надо бежать как черт от ладана. Третьи избирают (и хорошо, что их количество минимально) иной путь, т.к. считают, что банки надо «кидать» и вовсе открещиваться от долга, как только платить по счетам становится невмоготу. Существует и четвертая категория - они мечтают о многочисленных покупках, ходят из банка в банк, подсчитывают ежемесячные платежи, которые им придется платить, и... заявку на кредит все же не подают.

Вместе с тем, объемы кредитования приморчан растут с каждым годом, в 2010 году наши земляки получили от банков более 42 млрд рублей. Увеличивается и средняя сумма потребительского кредита, которая сегодня равна 150 тыс. рублям, средний ипотечный кредит приблизился к 2 млн рублям. А посему мы поинтересовались у своих читателей, как часто они обращались за кредитом, получали ли отказы и как при положительном решении кредитной организации тратили заемные средства. По понятным причинам опрос анонимный, ни один из респондентов не пожелал предоставить свою фотографию.

Анна, юрист:

- За кредитами обращаемся регулярно, с 2004 года, тогда был такой банк - ОВК, вот он и дал нам кредит. Первый кредит потратили на автомобиль. Позже брали потребительский кредит в одном из государственных банков, вместо двух недель ждали 2 месяца. Оказывается, наша кредитная заявка затерялась в отделе безопасности и лежала, что называется, там под сукном. Пришлось использовать все свои связи, чтобы найти нашу заявку, после чего кредит был одобрен. Но я прокляла все на свете, т.к. деньги были необходимы для поездки. Несмотря на то, что в банк обратились заблаговременно, кредит получили буквально за 2 дня до вылета. Сидели уже буквально на лапше «Доширак», все деньги ушли на покупку путевок. Если бы нам сразу отказали, то мы бы в другой банк обратились или вообще отказались бы от путешествия.

Александр, кандидат наук, офицер:

- Наша семья полностью закредитована, так что мы самые благодарные пользователи банковских услуг. Звонят нам в праздники из банков, письма с предложениями присылают, смски шлют. А все потому, что мы очень добропорядочные. Устаешь, конечно, от этих постоянных платежей. Жить в долг не просто. Но, с другой стороны, как ни выкручивались, все равно накопить не получается. Мы в кредит уже две машины приобрели, теперь третью собираемся. В кредит сделали ремонт. У нас с женой есть и кредитные карты. Пусть кредит - это мучительный долг, но все же это очень полезные деньги. Практически всегда чувствуешь себя человеком, который многое может себе позволить. Разумеется, нельзя безоглядно влезать в долговую яму, надо рассчитывать свои силы, но как ни крути кредит для ответственного человека - это удобно.

Марина, офис-менеджер:

- Сама в банки обращалась несколько раз, но в кредите мне отказывали, т.к. официального дохода недостаточно. Сейчас справка о доходах с места работы большую роль играет. Мне подружка помогла, для меня кредит оформила. Я потом ежемесячно с долгом расплачивалась, все положенные сроки соблюдала и кредит погасила. В следующий раз постараюсь выкрутиться без кредита. Перед подружкой неудобно.

Алексей, военнослужащий:

- Кредит сам брал неоднократно и поручителем у друзей выступал. Работаю в государственной структуре, друзья - мои коллеги, поэтому знаю, что люди приличные, имеют стабильный заработок. Да и они у меня выступали поручителями. В кредит автомобили покупал, правда, пользовался потребительским, а не автокредитом, пусть он и процент меньший имеет, но суеты много.

Вячеслав, системный администратор:

- Сколько жена меня ни уговаривала кредит взять, никогда не соглашался. Думаю, что всегда можно своими силами обойтись. Просто грамотно надо семейными средствами распоряжаться, не транжирить на что ни попадя. Считаю, что мы ни в чем себе не отказываем и без кредитов. Недавно и дочке брекеты поставили, а это почти 30 тыс. рублей, летом едем отдыхать на Черное море. Жена мечтает о Париже, и туда доберемся без кредита.