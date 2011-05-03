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ВТБ во Владивостоке провел конференцию для корпоративного бизнеса
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке провел on-line семинар, участниками которого стали руководители и финансисты крупнейших предприятий города и края.
Представители ОАО «Синергия-Восток», ООО «Соллерс-ДВ», ООО «Дальрефтранс» и многие другие приняли участие в финансовом семинаре, проходившем в режиме видеоконференции. В рамках программы семинара выступили представители Головной организации ВТБ (Москва) по направлениям документарного бизнеса и взаимодействия с финансовыми учреждениями. Речь шла о банковских гарантиях и аккредитивах, финансировании торговых операций и преимуществах использования аккредитивов в рублях во внутрироссийской торгово-производственной деятельности. Для многих самой ожидаемой частью программы стало выступление сотрудников Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Владивостоке. Они подробно рассказали о структуре национального валютного рынка, особенностях проведения конверсионных операций в банках Дальневосточного региона и Банке ВТБ, а также об инструментах хеджирования валютного риска - новом и перспективном направлении развития линейки банковских продуктов.
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