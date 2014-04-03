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Годовое содержание моста на остров Русский оценили в 74 млн рублей

03 Апреля 2014, 13:24 | Владивосток

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" объявило аукцион на выполнение работ по содержанию мостового перехода на остров Русский в г. Владивостоке сроком на один год

Как говорится в материалах сайта госзаказа, максимальная цена контракта определена в размере 76 млн 074,184 тыс. рублей с учетом НДС. Срок выполнения работа - с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года.

Комплекс работ по содержанию и эксплуатации мостового перехода через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке включает в себя содержание и эксплуатацию мостового сооружения и эстакад общей длиной 2,803 тыс. м, в том числе, мост - 1,886 тыс. м, две эстакады - 735,935 м и 181,775 м соответственно.

Победитель аукциона будет определен 21 апреля.

Вантовый мост на остров Русский был построен в рамках подготовки Владивостоку к саммиту АТЭС. Русский мост (официальное название) имеет самый большой в мире пролет среди вантовых мостов (центральный пролет достигает более 1,1 километра), общая протяженность - 3,1 километра.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: аукцион  Русский мост 



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