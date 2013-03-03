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Центральный банк РФ обновил Ломбардный список

03 Марта 2013, 14:56 | Владивосток

Обновлен список государственных ценных бумаг, принимаемых Банком России в качестве залога при предоставлении ломбардного кредита. В него включены 30 выпусков локальных облигаций совокупным объемом около 170 млрд. рублей. Почти половину добавленных бумаг формируют облигации эмитентов первого эшелона, еще около 14% приходится на муниципальные облигации. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Из корпоративных облигаций первого эшелона стоит отметить долгожданное включение в Ломбардный список выпусков Газпром нефти и Транснефти. Бумаги Газпром нефти торгуются вблизи своих справедливых уровней, т.е. с премией 180 бп к кривой ОФЗ. Облигации Транснефть БО-1 и Транснефть БО-2 выглядят привлекательнее, предлагая 10-15 бп премии к выпускам РЖД сопоставимой доходности, тогда как справедливо бумаги должны торговаться на одном уровне.

Ожидаемо были добавлены относительно новые выпуски качественных банков, в частности ВТБ БО-21, Росбанк БО-5 и БО-6. Отдельно отметим включение размещенного в конце прошлого года выпуска КБ ДельтаКредит-9 (YTP 8.9-9.1% на три года): при наличии рейтингов инвестиционной категории премия к кривой ОФЗ выше 300 бп выглядит избыточной.

Из более доходных инструментов категории single-B мы обращаем внимание на выпуск О’Кей-2, который по-прежнему остается привлекательным. Благодаря консервативной долговой нагрузке и умеренным инвестиционным аппетитам О’Кей по своему кредитному качеству сопоставим с более крупным российским ритейлером X5 Retail Group. На наш взгляд, рублевые облигации О’Кей и X5 должны торговаться на одном уровне по доходности. На данный момент премия бумаг О’Кей-2 к выпуску X5 БО-1 составляет порядка 50 бп.

Стоит обратить внимание на амортизируемый выпуск ЛенСпецСМУ-2, который торгуется с доходностью порядка YTM 12.6% и предлагает премию к кривой ОФЗ более 650 бп (за счет амортизации дюрация выпуска составляет 3 года). Кредитный профиль строительного холдинга ЛенСпецСМУ (S&P: B) достаточно устойчив. У компании «позитивный» прогноз по рейтингу от агентства S&P, что указывает на возможность повышения рейтинга в течение ближайших 12 месяцев. Важно и то, что чистый долг материнской компании Etalon является отрицательным из-за того, что она пока не потратила средства, полученные в ходе SPO, и обладает внушительным запасом ликвидности на балансе.

Наконец, позитивная реакция может последовать в бондах КБ Восточный БО-10, которые предлагают более YTP 11.4% на горизонте чуть менее двух лет и от 560 бп премии к кривой ОФЗ (до 500 бп на год). Выпуск был размещен в конце прошлого года и характеризуется довольно высокой ликвидностью.

ZRPRESS.RU. Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: облигации  акции  ценные бумаги  газпром  экономика  финансы  индексы  рейтинг  инвестиции 



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