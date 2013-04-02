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ВТБ во Владивостоке награжден бизнес-премией "Триумф"
ВТБ во Владивостоке получил бизнес-премию «Триумф», учрежденную ведущим PR-агентством Приморского края при поддержке администрации г. Владивостока. Банк был признан лучшим в категории «Бизнес для бизнеса», номинации - «Высокое качество обслуживания в сфере банковских услуг».
Бизнес-премия в сфере услуг «Триумф» представляет собой значимую награду регионального масштаба в области оценки оказания услуг компаниям или потребителям на дальневосточном рынке. Она присуждается на основе мнения потребителей и членов экспертного совета и дает объективную оценку предоставляемых услуг. Первый этап конкурса прошел в феврале. 500 активных потребителей и 40 экспертов, куда вошли экономисты, специалисты в разных областях бизнеса, представители городской и краевой властей, руководители крупных предприятий Дальнего Востока, определили списочный состав финалистов. В их число вошел и банк ВТБ. В марте на основании голосования на официальном сайте бизнес-премии «Триумф» и мнений экспертов были определены победители.
На вручении премии руководитель дирекции по Приморскому краю филиала банка ВТБ в Хабаровске Елена ЯКИМЕНКО поблагодарила всех, кто проголосовал за банк и привел его к победе.
«Мы благодарны нашим партнерам и клиентам за признание нашей работы по улучшению качества обслуживания. Планка поднята высоко, но мы постараемся и впредь не только сохранять качество обслуживания клиентов, но и постоянно улучшать его, идти вперед. Наша задача - расширять круг клиентов, создавая максимально комфортные и привлекательные условия сервиса на уровне международных стандартов. Также хочется поблагодарить всех наших сотрудников за высокий профессионализм, нацеленность на результат и желание быть лучшими среди лучших», - отметила Елена Якименко.
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