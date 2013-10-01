www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Банк ВТБ провел семинар для клиентов

01 Октября 2013, 20:32 | Владивосток

На базе регионального операционного офиса банка ВТБ во Владивостоке для клиентов в формате видеоконференции состоялся семинар по изменениям валютного законодательства РФ. В семинаре приняли участие представители крупнейших компаний Владивостока и специалисты в области  валютного контроля со стороны ВТБ.

В этом году  ВТБ уже проводил семинары по валютному контролю, однако, учитывая актуальность вопроса и  большое количество желающих попасть на мероприятие, было принято решение провести  еще один  подобный семинар - 3 октября.

Основной темой семинара стало изменение процедуры валютного  контроля в ВТБ в связи с новыми нормативными документами Банка России. Кроме того, участники обсудили актуальные вопросы, связанные с предупреждением возможных нарушений валютного законодательства РФ клиентами. Эксперты ВТБ рассказали присутствующим о действующей нормативно-правовой базе валютного регулирования, перспективах развития валютного законодательства РФ, порядке и сроках представления документов валютного контроля. 

Руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО отметила: «ВТБ является ведущим банком России в области обслуживания участников внешнеэкономической деятельности и  предлагает клиентам широкий перечень услуг в данной сфере, включая бесплатное консультирование по валютному контролю, валютному законодательству РФ и заключению договоров, сопровождение операций. Задача банка - дать клиентам максимум рекомендаций, чтобы предупредить нарушения. Для этого и необходимы подобные обучающие семинары».

Реклама. Генеральная лицензия Банка России № 1000 ОАО Банк ВТБ.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: семинары  бизнес  ВТБ  банки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru