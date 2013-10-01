Банк ВТБ провел семинар для клиентов

На базе регионального операционного офиса банка ВТБ во Владивостоке для клиентов в формате видеоконференции состоялся семинар по изменениям валютного законодательства РФ. В семинаре приняли участие представители крупнейших компаний Владивостока и специалисты в области валютного контроля со стороны ВТБ.

В этом году ВТБ уже проводил семинары по валютному контролю, однако, учитывая актуальность вопроса и большое количество желающих попасть на мероприятие, было принято решение провести еще один подобный семинар - 3 октября.

Основной темой семинара стало изменение процедуры валютного контроля в ВТБ в связи с новыми нормативными документами Банка России. Кроме того, участники обсудили актуальные вопросы, связанные с предупреждением возможных нарушений валютного законодательства РФ клиентами. Эксперты ВТБ рассказали присутствующим о действующей нормативно-правовой базе валютного регулирования, перспективах развития валютного законодательства РФ, порядке и сроках представления документов валютного контроля.

Руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО отметила: «ВТБ является ведущим банком России в области обслуживания участников внешнеэкономической деятельности и предлагает клиентам широкий перечень услуг в данной сфере, включая бесплатное консультирование по валютному контролю, валютному законодательству РФ и заключению договоров, сопровождение операций. Задача банка - дать клиентам максимум рекомендаций, чтобы предупредить нарушения. Для этого и необходимы подобные обучающие семинары».

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Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.