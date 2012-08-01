Банк «КЕДР» приглашает в новый офис во Владивостоке

Банк «КЕДР» открыл дополнительный офис во Владивостоке «На Уборевича», расположенный по адресу: ул. Уборевича, 10б.

Дополнительный офис предоставляет весь комплекс услуг для физических и юридических лиц: от открытия счета для представителей малого бизнеса до услуг кредитования предпринимателей и граждан, в новом подразделение банка есть также возможность оплаты коммунальных и других платежей и т. д.

«Золотой Рог».