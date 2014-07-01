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Банк "Приморье" направил на выплату дивидендов 40 млн рублей

01 Июля 2014, 18:58 | Владивосток

Большую часть дивидендов получит супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Лариса Белоброва

Акционеры банка "Приморье" (Владивосток) на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года из расчета 160 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей.

По итогам 2012 года банк выплатил 60 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, дивиденды увеличены в 2,7 раза.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 40 млн рублей (8,3%) из чистой прибыли за 2013 год в размере 482 млн 752,691 тыс. рублей. Оставшаяся часть прибыли оставлена в распоряжении банка.

Совет директоров переизбран в полном составе: гендиректор ЗАО "Дальинвестгрупп" Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктор БЕЛКИН, профессор школы экономики и менеджмента ДВФУ Людмила ВОТИНЦЕВА, председатель совета директоров ОАО "Находкинская БАМР" Сергей ПЕРЕДРИЙ, заместитель директора ООО "ЦЭММ" Маргарита ИЖОКИНА, бывший председатель правления банка "Приморье" Сергей БОГДАН и заместитель гендиректора ООО "Ратимир"по правовым вопросам Светлана ОВЧАРУК (все входили в совет директоров, избранный на внеочередном собрании 20 февраля 2014 года).

Головной офис банка "Приморье" располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель.

Супруге экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка "Приморье". Компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,46%, чешской CDV CZ S.R.O. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,27%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: белоброва  дивиденды  Дарькин  банк 



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