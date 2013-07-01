Во Владивостоке банк "Приморье" резко сократил дивиденды

Акционеры кредитной организации на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года в размере 60 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей.

Таким образом, по сравнению с 2011 годом размер дивидендов сокращен в 26,7 раза.

Чистую прибыль за 2012 год в размере 382,468 млн рублей решено распределить следующим образом: 15 млн рублей - на выплату дивидендов, оставшиеся 367,468 млн рублей - оставить в распоряжении банка.

Совет директоров в количестве 7 человек переизбран в полном составе: директор юридической службы банка "Приморье" Андрей БАГАЕВ, генеральный директор ЗАО "Дальинвестгрупп" Савелий ПОНОМАРЕНКО, бывший заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Владимир МАСЛОВСКИЙ, директор школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Виктор БЕЛКИН, бывший вице-губернатор Приморья Сергей ПЕРЕДРИЙ, генеральный директор ООО "ЦЭММ" Маргарита ИЖОКИНА и заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. Ломоносова Владимир КВИНТ.

Супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 52,56% акций банка "Приморье". Компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,46%, чешской CDV CZ S.R.O. - 6,27%. В номинальном держании ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" находится 1,73% акций.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.