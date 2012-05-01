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КБ «Восточный» устанавливает свои банкоматы в аэропортах Дальнего Востока
01 Мая 2012, 16:34 | Владивосток
Восточный экспресс банк приступил недавно к установке своих банкоматов в аэропортах Дальнего Востока и Сибири. Так, в терминалах Хабаровска, Красноярска, Иркутска и Омска устройства самообслуживания банка уже установлены.
Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, в ближайшее время снять наличные, оплатить услуги, получить выписки по картам Восточного экспресс банка можно будет и в аэропортах Владивостока, Новосибирска, Барнаула.
«Золотой Рог».
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