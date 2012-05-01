КБ «Восточный» устанавливает свои банкоматы в аэропортах Дальнего Востока

Восточный экспресс банк приступил недавно к установке своих банкоматов в аэропортах Дальнего Востока и Сибири. Так, в терминалах Хабаровска, Красноярска, Иркутска и Омска устройства самообслуживания банка уже установлены.

Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, в ближайшее время снять наличные, оплатить услуги, получить выписки по картам Восточного экспресс банка можно будет и в аэропортах Владивостока, Новосибирска, Барнаула.

«Золотой Рог».