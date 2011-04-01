ДВФУ принимает все меры для решения проблемы с банковскими картами сотрудников и студентов

Администрация Дальневосточного федерального университета продолжает работу над решением проблемы, возникшей с порядком обслуживания зарплатных карт ООО КБ «Востокбизнесбанк», выданных сотрудникам и студентам ДВФУ. Банк прекратил выдавать денежные средства, имеющиеся на счетах студентов и сотрудников ДВФУ, а также производить иные банковские операции владельцев счетов с использованием пластиковых карт.

С просьбой проверить законность действий банка и оказать содействие в разрешении ситуации ректорат ДВФУ обратился в Прокуратуру Приморья, а также в краевые управления ФСБ и УВД. Кроме того, повторные письма с запросом о скорейшем решении проблемы, возникшей еще 30 марта, направлены в адрес президента ООО КБ «Востокбизнесбанк» и на имя руководителя Главного управления Банка России по Приморскому краю. Также о сложившейся ситуации проинформирован губернатор Приморья С. М. Дарькин.

В ректорат ДВФУ поступают многочисленные обращения работников и студентов с жалобами на нарушение их прав: ведь люди не могут воспользоваться собственными денежными средствами, которые Федеральный университет своевременно переводил на банковские карты.

Напомним, накануне было принято решение о выплате мартовской заработной платы сотрудникам ДВФУ через кассы университета. Соответствующий приказ подписан и опубликован на сайте dvfu.ru в разделе «Документы».