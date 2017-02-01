Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей

Гордость Владивостока cтанет платежкой всех россиян

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. «На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», - сообщается на сайте ЦБ РФ..

Решение совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

Досье «Золотого Рога»: Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5 тыс. достопримечательностей из 1 113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса было проведено всероссийское голосование, в котором приняли участие более 3 млн человек. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1». Победителями были признаны Дальний Восток и Севастополь. Дальний Восток, который олицетворяют космодром «Восточный» и мост на остров Русский - занял первое место. Севастополь, представленный Памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Отметим, что для Москвы мост на остров Русский и Золотой мост одно и то же. Какой мост в итоге появится на купюре - вот в чем вопрос.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток