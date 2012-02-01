www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Бухгалтеры организаций, аудиторов и специалистов налоговых служб Приморского края приглашаются на семинар

01 Февраля 2012, 21:54 | Владивосток
ЗАО “Аудит-Центр” и Координационный Совет объединений РСПП в ДФО при участии Управления ФНС РФ по Приморскому краю, проводят 1 - 3 февраля 2012 г. консультационный семинар бухгалтеров организаций, аудиторов и специалистов налоговых служб Приморского края

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2011 – 2012гг.».

Читают:

- Крючков С.А. – Советник Управления налогообложения ФНС России

«Важные изменения по налогу на прибыль с 2012 года и сложные вопросы 2011 года»

- Вихляева Е.Н. – советник отдела косвенных налогов департамента налоговой политики Министерства Финансов РФ

«Актуальные вопросы по НДС при совершении операций на внутреннем рынке 2011-2012 гг.»

- Кузьминская О.В. – начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС РФ по Приморскому краю

«Практика и особенности расчета налоговых платежей на территории Приморского края».

- Янчук Н.А. - начальник отдела досудебного аудита Управления ФНС РФ по Приморскому краю:

«Особенности администрирования налоговых правоотношений на территории края».

- Специалисты ЗАО «Аудит-Центр»:

«Бухгалтерская отчетность за 2011 год. Применение новых правил учета 2011 – 2012 годов»

Стоимость участия: 1 человек (1 - 3 февраля) – 18 000 рублей. НДС не облагается

Место проведения - Пушкинский театр,

Адрес - г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27

Дополнительная информация по телефону – (423) 254-04- 64.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru