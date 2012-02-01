Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бухгалтеры организаций, аудиторов и специалистов налоговых служб Приморского края приглашаются на семинар
«ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2011 – 2012гг.».
Читают:
- Крючков С.А. – Советник Управления налогообложения ФНС России
«Важные изменения по налогу на прибыль с 2012 года и сложные вопросы 2011 года»
- Вихляева Е.Н. – советник отдела косвенных налогов департамента налоговой политики Министерства Финансов РФ
«Актуальные вопросы по НДС при совершении операций на внутреннем рынке 2011-2012 гг.»
- Кузьминская О.В. – начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС РФ по Приморскому краю
«Практика и особенности расчета налоговых платежей на территории Приморского края».
- Янчук Н.А. - начальник отдела досудебного аудита Управления ФНС РФ по Приморскому краю:
«Особенности администрирования налоговых правоотношений на территории края».
- Специалисты ЗАО «Аудит-Центр»:
«Бухгалтерская отчетность за 2011 год. Применение новых правил учета 2011 – 2012 годов»
Стоимость участия: 1 человек (1 - 3 февраля) – 18 000 рублей. НДС не облагается
Место проведения - Пушкинский театр,
Адрес - г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27
Дополнительная информация по телефону – (423) 254-04- 64.
Новости тематики
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
- Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей
- Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
- Владивосток вышел во второй этап конкурса претендентов для размещения на двухтысячной купюре
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса