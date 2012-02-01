Бухгалтеры организаций, аудиторов и специалистов налоговых служб Приморского края приглашаются на семинар

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2011 – 2012гг.».

Читают:

- Крючков С.А. – Советник Управления налогообложения ФНС России

«Важные изменения по налогу на прибыль с 2012 года и сложные вопросы 2011 года»

- Вихляева Е.Н. – советник отдела косвенных налогов департамента налоговой политики Министерства Финансов РФ

«Актуальные вопросы по НДС при совершении операций на внутреннем рынке 2011-2012 гг.»

- Кузьминская О.В. – начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС РФ по Приморскому краю

«Практика и особенности расчета налоговых платежей на территории Приморского края».

- Янчук Н.А. - начальник отдела досудебного аудита Управления ФНС РФ по Приморскому краю:

«Особенности администрирования налоговых правоотношений на территории края».

- Специалисты ЗАО «Аудит-Центр»:

«Бухгалтерская отчетность за 2011 год. Применение новых правил учета 2011 – 2012 годов»

Стоимость участия: 1 человек (1 - 3 февраля) – 18 000 рублей. НДС не облагается

Место проведения - Пушкинский театр,

Адрес - г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27

Дополнительная информация по телефону – (423) 254-04- 64.