Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем

Международный банка Санкт-Петербурга уличили в использовании рискованной бизнес-модели

ЦБ РФ в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП). По данным регулятора, проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели в результате чего на его балансе образовался значительный объем проблемных активов.

«Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, выявило полную утрату банком собственных средств (капитала)», - говорится в сообщении регулятора.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), на которую возложены функции временной администрации по управлению МБСП, провела обследование его финансового положения и выявила значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 млрд рублей.

Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Международный банк Санкт-Петербурга - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток