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Средний размер ипотечного кредита вырос до 2,19 миллионов рублей
В Приморье рост незначительный
Средний размер ипотечного кредита в РФ в третьем квартале вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 млн рублей.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) зафиксирована в Волгоградской области (+25%) и Хабаровском крае (+21,2%).
В свою очередь, меньше всего средний размер ипотечного кредита увеличился в Свердловской области (+1,9%), Санкт-Петербурге (+2,4%) и Приморском крае (+3,6%). В Москве показатель вырос на 8,6%.
Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) зафиксировано в Москве (4,63 млн рублей), Московской области (3,36 млн рублей), Ямало-Ненецком АО (2,81 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,73 млн рублей) и Калужской области (2,47 млн рублей).
«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в первые девять месяцев 2018 года является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов», - пояснил ген директор НБКИ Александр ВИКУЛИН.
Национальное бюро кредитных историй - крупнейшее российское бюро кредитных историй. Головной офис бюро расположен в Москве.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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