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Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
В Гознаке сообщили о возможном изменении дизайна банкнот
Предпосылки для изменения дизайна российских банкнот существуют, сообщил гендиректор Гознака Аркадий Трачук, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Объективно предпосылки сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты», — приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил Трачук, эти изменения, вероятнее всего, будут отталкиваться от результатов, полученных в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.
При этом он подчеркнул, что пока решения нет — оно остаётся за Центробанком.
Ранее в ЦБ рассказали о модернизации банкнот по новому образцу. Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были представлены в октябре 2017 года.
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