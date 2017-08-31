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Банк России открывает сайт по финансовой грамотности
31 августа 2017 года начинает работать информационно-просветительский ресурс Fincult.info, созданный Центральным банком Российской Федерации. Его цель – формирование финансовой культуры граждан сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.
Сайт предназначен для самой широкой аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый – от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Это не прямое руководство к действиям, а лишь рекомендации, которых можно придерживаться, чтобы не упустить из виду что-нибудь важное и не оказаться в критической ситуации. Создатели ресурса рассчитывают, что он будет полезен как потребителям на этапе принятия решений о выборе той или иной финансовой услуги, так и всем, кто хочет знать, как устроен и работает финансовый рынок.
В настоящее время сайт содержит стартовый набор материалов: основная информация сгруппирована по темам, исходя из конкретных потребностей граждан. Например, узнать о том, как происходит денежное обращение, как влияет на нашу жизнь инфляция или как проверить подлинность банкнот, можно в разделе «Деньги». Вся полезная информация о том, как взять кредит или заем, собрана в разделе «Взять в долг».
Большое внимание уделяется вопросам защиты от мошенников. В каждом из разделов можно пройти мини-тест, чтобы оценить свои знания. Ежедневно сайт будет пополняться новыми текстовыми и видеоматериалами. Помимо этого, на сайте публикуются новости, имеющие практическое значение, – об изменениях законодательства, появлении новых продуктов и услуг, а также краткие советы на актуальные темы. Например, к 1 сентября подготовлен материал о том, как собрать ребенка в школу и не разориться. Сайт будет содержать не только информационные материалы, но и сервисные функции. В настоящее время запущены калькуляторы – кредитный и депозитный. С их помощью можно рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по депозиту.
Также предусмотрена страница для проверки легитимности финансовых организаций, которая напрямую связана с официальными данными Банка России. С помощью Fincult.info перед заключением договора с финансовой организацией можно будет проверить наличие у нее лицензии или записи о ней в государственном реестре. Отдельный раздел Fincult.info предназначен для преподавателей, методистов и волонтеров финансового просвещения. Здесь размещены учебно-методические материалы, рекомендации, ссылки на полезные ресурсы и специальные мероприятия для тех, кто занимается финансовым просвещением.
В частности, на сайте можно найти методические программы по преподаванию финансовой грамотности, победившие во Всероссийском конкурсе на лучшую образовательную программу в этой области. В том же разделе предусмотрен форум для зарегистрированных пользователей, где учителя могут обсудить актуальные для них вопросы. Со временем на сайте появится больше тестов, калькуляторов, игр. Так, в 2018 году на сайте будет размещен вики-каталог мошеннических схем на финансовом рынке – пользователи смогут сами добавлять истории, которые послужат предупреждением для других.
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