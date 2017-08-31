Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль окрепнет до 58 за доллар и осенью уйдет в негатив
Станислав Вернер, глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office:
- На внутренний валютный рынок приходит "бабье лето". Такой вывод напрашивается после того, как рубль, сидев долго в осаде, все же решился на штурм сопротивления доллара в 59 рублей, который, похоже, окажется успешным.
В итоге концовка лета может пройти в позитивном ключе, а август не подтвердит статус одного из самых мрачных месяцев года. В понедельник доллар может дойти до 58,5 рубля и в течение последующих дней постараться пройти на несколько десятков копеек ниже.
По евро ситуация менее однозначная, поскольку сюда вмешивается происходящее на FOREX - курс EUR/USD может выйти на новые рекорды с начала года, что ограничит потенциал укрепления рубля против единой европейской валюты. Здесь можно ожидать консолидации в узкой полоске 69,3-70 рублей, которая в дальнейшем, вероятно, разрешится выходом вверх вместе с новой волной ухода из рисков.
Рубль будет пользоваться окном возможностей. На ежегодном форуме центральных банкиров в Джексон Хоул на момент написании статьи успела выступить только глава ФРС Джанет Йеллен.
Она не стала затрагивать тему монетарной политики и поступила мудро - слишком велика неопределенность сейчас. Как на политическом Олимпе (лимит госдолга, налоговая реформа), так и с направлением потребительских цен, которые пять месяцев подряд не подтверждают ожидания ФРС. Марио Драги, глава ЕЦБ, который выступит вслед за Йеллен, вероятно, сосредоточится на возможных драйверах ускорения мировой экономики и также не станет комментировать политику ЦБ.
Таким образом, глобальные инвесторы не станут себя занимать мыслями о постепенном отказе от нетрадиционных стимулов и настроятся на поиск идей.
А рубль, в отличие от других валют, по-прежнему дает нерезидентам возможность получить "кэрри". Тем более, что данные по недельной дефляции дают основания полагать, что ЦБ 15 сентября может понизить ключевую ставку как минимум на 25 б. п.
Цены на нефть продолжают придерживаться повышательной траектории на фоне приостановки роста числа буровых и снижения коммерческих запасов восьмую неделю подряд. Однако влиять эти факторы будут совсем недолго, позднее на авансцену выйдет фундаментальная слабость рубля, которая проявляется в платежном балансе.
Только в декабре по внешним долгам предстоит погасить 17,2 миллиарда долларов (пик за два года), необходимых валютных излишек в банковской системе нет, а приток по текущему счету недостаточен для аккумуляции необходимой суммы. Поэтому осенью рубль начнет дешеветь, и те максимумы, которые были показаны по валюте в конце июля, вновь окажутся покоренными.
Новости тематики
- Рубль окрепнет до 58 за доллар и осенью уйдет в негатив
- Рубль опять в плюсе
- Рубль заметался между нефтью и Северной Кореей
- Корейская угроза еще больше укрепила рубль
- Рубль, похоже, окончательно разошелся с нефтью
- Рубль решил немного отдохнуть
- Рубль все крепнет
- Россияне потянулись в обменники
- Экономика России опять замедляется
- Рубль продолжает упорно расти
Новости раздела
- Банк России открывает сайт по финансовой грамотности
- Рубль окрепнет до 58 за доллар и осенью уйдет в негатив
- Рубль опять в плюсе
- Рубль заметался между нефтью и Северной Кореей
- Корейская угроза еще больше укрепила рубль
- ЦБ РФ согласовал включение $500 млн в капитал Промсвязьбанка
- Самые большие ипотечные кредиты у политиков и дипломатов, юристов и нотариусов
- Кассы не для ИП
- Рубль, похоже, окончательно разошелся с нефтью
- Рубль решил немного отдохнуть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- Начало учебного года хотят перенести на месяц – Приморье "за"