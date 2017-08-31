Рубль опять в плюсе

Сегодня: Время взять паузу, рекомендует эксперт деловой газеты «Золотой Рог». Сильные макроданные из США (ВВП в о 2 К17 +3.0% против 1.2% в 1К17, данные по занятости от ADP указывают на рост числа рабочих мест в августе на 237 тыс. против 201 тыс. в июле) и ожидания позитивной официальной статистки по рынку труда за август завтра усиливает спекуляции на тему третьего повышения ставки в этом году.

На этом фоне доллар укрепляется, что в сочетании с негативным влиянием урагана Харви на спрос оказало давление на котировки Brent и рисковые активы. Не стоит игнорировать и очередной твит Трампа, в котором он заявил, что теряет терпение в отношении Пхеньяна и отказался от идеи переговоров – вряд ли снижает напряженность.

Рост в С ША, Азия п о большей части в минусе. DJIA +0.12%, S&P +0.46%, NASDAQ +1.05%; Азия (Hang Seng -0.59%, Shanghai -0.65%, Nikkei +0.78%), фьючерсы на S&P (+0.04%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.88 – выше открытия.

Вчера: Устойчивость, ставка на восстановление баланса нефтяного рынка. Цены на нефть Brent остались под давлением, однако рынки проигнорировали краткосрочную слабость, делая ставку на реальный шанс восстановления баланса в свете сокращения запасов на 5.4 млн барр. (по данным Минэнерго). При этом развитие событий на Корейском полуострове остается на радарах инвесторов.

По итогам дня: Цены н а нефть Brent (-2.18% до $50.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.52, РТС (+1.58%), ММВБ-50 (+0.99%).