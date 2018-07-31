В России введут новый налог для граждан

С 1 января 2019 года российские граждане будут платить новый налог

С 1 января 2019 года российские граждане будут платить новый налог – налог на профессиональный доход. Об этом на встрече с Президентом РФ сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

Новый налог в тестовом режиме будут платить самозанятые граждане с годовым доходом до 10 млн. руб. в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Ставка налога составит 3%, если услуги оказывают физлицам, и 6 процентов – если организациям.

Регистрироваться в качестве ИП для уплаты нового налога не придется. Гражданину потребуется только скачать приложение, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог.