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В России введут новый налог для граждан
С 1 января 2019 года российские граждане будут платить новый налог
С 1 января 2019 года российские граждане будут платить новый налог – налог на профессиональный доход. Об этом на встрече с Президентом РФ сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.
Новый налог в тестовом режиме будут платить самозанятые граждане с годовым доходом до 10 млн. руб. в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Ставка налога составит 3%, если услуги оказывают физлицам, и 6 процентов – если организациям.
Регистрироваться в качестве ИП для уплаты нового налога не придется. Гражданину потребуется только скачать приложение, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог.
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