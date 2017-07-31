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Президент подписал закон об объединении Резервного фонда и ФНБ

31 Июля 2017, 20:13 | В России

Поправки в Бюджетный кодекс, по которым устанавливаются новые принципы бюджетных правил и ограничений бюджетных расходов, а также объединяются на базе Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства ФНБ и Резервного фонда, одобрены президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Соответствующие изменения в законодательство опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга. По документу, базовая цена на нефть устанавливается на уровне в $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит, начиная с 2018 года, ежегодной индексации на два процента. Между тем сегодня мировые цены на нефть показывают рост в пределах $50-52 долларов за баррель по сорту марки Brent, так что официальные параметры, заложенные в закон, сделаны с довольно большим "запасом".

Закон также решает вопрос об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда на базе ФНБ.

Напомним, что по данным Минфина по состоянию на начало июля этого года, объем ФНБ составлял 4,386 триллиона рублей, а объем Резервного фонда - 987,27 миллиарда рублей.

Автор: "Российская газета"
Теги: фнб  бюджетное правило  резервный фонд  Путин 



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