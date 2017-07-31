Альфа-Банк поддержит клиентов банка "Югра"

Для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате отзыва лицензии у банка «Югра», Альфа-Банк подготовил программу поддержки с особыми условиями открытия и обслуживания счетов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» .

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ранее являвшиеся клиентами банка «Югра», могут быстро и бесплатно открыть счет в Альфа-Банке. Реквизиты счета можно забронировать на сайте банка в режиме онлайн за несколько минут. Номер забронированного счета сразу же придет по электронной почте, и клиент сможет указывать его в договорах, счетах и других документах. Предпринимателю останется только активировать счет. Для этого необходимо посетить выбранное при заполнении заявки отделение Альфа-Банка с пакетом необходимых документов.

Номер счета после активации не изменится. Программа поддержки включает в себя следующие опции:

• открытие счета - бесплатно; • заверение банковской карточки (первичное) - бесплатно;

• подключение системы «Альфа-Бизнес Онлайн» - бесплатно; • первое внесение наличных на расчетный счет в кассе банка - бесплатно; • бронирование реквизитов счета на сайте - за 10 минут;

• сертификат на бесплатную юридическую консультацию для бизнеса и до 9 000 рублей на рекламу в Яндекс.Директ.

Для подтверждения, что ранее клиент обслуживался в ПАО Банк «Югра» можно написать заявление в свободной форме или предоставить любой документ, подтверждающий обслуживание в этом банке.

Клиенты, пришедшие в Альфа-Банк по программе поддержки, получат все привилегии, доступные клиентам Альфа-Банка в рамках пакетов услуг. Это управление счетом с любого компьютера через интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн», а также со смартфона или планшета с помощью мобильного банка «Альфа-Бизнес Мобайл», скидки до 30% на товары и услуги для бизнеса по программе «Клуб Клиентов» и многое другое