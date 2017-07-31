www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.54 р. 100 JPY: 53.55 р.
EUR: 69.68 р. 10 CNY: 88.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году

31 Июля 2017, 11:56 | В России

Пилотный проект предусматривает личное согласие клиента банка, который направит справку в кредитную организацию через портал Госуслуги, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Фактически подобная инициатива рассчитана на добропорядочных клиентов, имеющих регистрацию, как на сайте ФНС России, так и заведшими личный кабинет на портале Госуслуг. Они, как правило, традиционно предоставляют 2 НДФЛ своих работодателей. Проблемных заемщиков и потенциальных мошенников такая схема вряд ли заинтересует.

Схема получения кредитными организациями информации о доходах граждан будет опробована до конца 2017 года, сообщает газета "Известия". До конца 2017 года российские банки начнут получать справки 2-НДФЛ из Федеральной налоговой службы (ФНС) в рамках пилотного проекта, запуск которого согласован Минфином, ФНС и Минкомсвязью. Полноценный доступ к информации о доходах россиян кредитные организации получат уже в следующем году. Отраслевые эксперты уверены, что нововведение будет способствовать снижению ставок по кредитам. Аналитики отметили, что личные кабинеты на портале госуслуг, которые планируется задействовать для получения банками справок 2-НДФЛ, сегодня есть не у всех граждан.

Схема получения справок из налоговой будет модернизирована по сравнению с той, что уже используется банками в рамках взаимодействия с Пенсионным фондом: чтобы соблюсти налоговую тайну, заемщик будет направлять запрос в ФНС на получение 2-НДФЛ через личный кабинет на сайте ведомства. По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея ЕМЕЛИНА, на первом этапе полученные данные будут сохраняться на личном компьютере клиента и пересылаться им в банк самостоятельно, а по завершению пилотного проекта личные кабинеты граждан на сайте ФНС будут интегрированы с их личными кабинетами на портале госуслуг. Заемщик будет подавать в банк заявку на кредит и оформлять запрос сведений о своих доходах на сайте ФНС. Полученный ответ с электронной подписью ФНС будет автоматически пересылаться из личного кабинета гражданина на сайте ведомства в его же личный кабинет на портале госулуг, а оттуда - также автоматически - в банк.

По словам представителей пресс-службы Минфина, «с введением данной меры появится еще одна возможность для банков проверять достоверность информации о клиенте, что должно отразиться на качестве кредитного портфеля». Информация из ФНС и ПФР будет направлена в банк только с согласия заемщика. Ряд экспертов полагает, что снижение трансакционных издержек из-за автоматизации процесса получения справок 2-НДФЛ вполне может положительно отразиться на размере ставок - они могут упасть на несколько процентных пунктов.

Автор: Яна Мальцева
Теги: банки  ФНС  госуслуги  2-ндфл  ПФР 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru