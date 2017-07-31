Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году

Пилотный проект предусматривает личное согласие клиента банка, который направит справку в кредитную организацию через портал Госуслуги, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Фактически подобная инициатива рассчитана на добропорядочных клиентов, имеющих регистрацию, как на сайте ФНС России, так и заведшими личный кабинет на портале Госуслуг. Они, как правило, традиционно предоставляют 2 НДФЛ своих работодателей. Проблемных заемщиков и потенциальных мошенников такая схема вряд ли заинтересует.

Схема получения кредитными организациями информации о доходах граждан будет опробована до конца 2017 года, сообщает газета "Известия". До конца 2017 года российские банки начнут получать справки 2-НДФЛ из Федеральной налоговой службы (ФНС) в рамках пилотного проекта, запуск которого согласован Минфином, ФНС и Минкомсвязью. Полноценный доступ к информации о доходах россиян кредитные организации получат уже в следующем году. Отраслевые эксперты уверены, что нововведение будет способствовать снижению ставок по кредитам. Аналитики отметили, что личные кабинеты на портале госуслуг, которые планируется задействовать для получения банками справок 2-НДФЛ, сегодня есть не у всех граждан.

Схема получения справок из налоговой будет модернизирована по сравнению с той, что уже используется банками в рамках взаимодействия с Пенсионным фондом: чтобы соблюсти налоговую тайну, заемщик будет направлять запрос в ФНС на получение 2-НДФЛ через личный кабинет на сайте ведомства. По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея ЕМЕЛИНА, на первом этапе полученные данные будут сохраняться на личном компьютере клиента и пересылаться им в банк самостоятельно, а по завершению пилотного проекта личные кабинеты граждан на сайте ФНС будут интегрированы с их личными кабинетами на портале госуслуг. Заемщик будет подавать в банк заявку на кредит и оформлять запрос сведений о своих доходах на сайте ФНС. Полученный ответ с электронной подписью ФНС будет автоматически пересылаться из личного кабинета гражданина на сайте ведомства в его же личный кабинет на портале госулуг, а оттуда - также автоматически - в банк.

По словам представителей пресс-службы Минфина, «с введением данной меры появится еще одна возможность для банков проверять достоверность информации о клиенте, что должно отразиться на качестве кредитного портфеля». Информация из ФНС и ПФР будет направлена в банк только с согласия заемщика. Ряд экспертов полагает, что снижение трансакционных издержек из-за автоматизации процесса получения справок 2-НДФЛ вполне может положительно отразиться на размере ставок - они могут упасть на несколько процентных пунктов.