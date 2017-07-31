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Рынок облигаций в России заметно оживился
Коммерческие банки выводят долговые продукты для розничных инвесторов и активно размещают собственные еврооблигации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Рынок корпоративных облигаций, и в частности облигаций коммерческих банков, разогрела инициированная 26 апреля 2017 года Министерством Финансов России продажа Облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения (серия 53001). Дебют, начавшийся с 15 млрд рублей, был реализован в течение первых 26-ти дней. В последующем было принято решение о размещении дополнительного выпуска облигаций, в результате предельный объем выпуска серии 53001 был увеличен вдвое, до 30 млрд рублей по номиналу. Период размещения дополнительного выпуска установлен с 6 июня по 25 октября 2017 года дата погашения - 29 апреля 2020 года.
Ориентируясь на высокий спрос, предъявленный населением к ОФЗ, некоторые банки заявили о планах вывода на рынок новых долговых продуктов для розничных инвесторов. ВТБ24 осенью планирует выпустить ипотечные облигации для населения объемом порядка 10 млрд рублей, Сбербанк изучает возможность реализации субординированных облигаций для населения.
Корпоративные облигации не остались в стороне от роста. По итогам первого полугодия 2017 года. объем первичных размещений корпоративных облигаций составил 991,5 млрд рублей (без учета краткосрочных биржевых облигаций ВТБ), что на 24,7% выше объемов первого полугодия 2016 года, когда корпоративные заемщики привлекли на рынке 795,3 млрд рублей.
В конце апреля 2017 года Сбербанк разместил второй выпуск двухлетних структурированных облигаций только на 37,03% (222,2 млн рублей) от общего объема займа. При ставке купона в размере 0,01% годовых по выпуску предусмотрен дополнительный доход, привязанный к АДР на акции Газпрома. В середине мая 2017 года Альфа-Банк предложил рынку структурные облигации Альфа-Банк, БО-19 с опцией выплаты в дату досрочного погашения облигаций (дата окончания 6-го купонного периода) дополнительного дохода, привязанного к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index. Выпуск был реализован на 42,94%, но, тем не менее, на вторичном рынке бумага достаточна ликвидна (по информации Финам.ru)
Не остались в стороне и евробонды. Уже за пять месяцев текущего года российские компании заняли в евробондах $12,9 млрд – почти столько же, сколько за весь предыдущий год (по данным banki.ru). Российские банки активно занимают на этом рынке. Как известно, еврооблигации – эффективный инструмент страхования от снижения курса рубля, становящийся главной альтернативой долларовому депозиту в банке.
Как стало известно, и Промсвязьбанк (ПСБ) размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 8,75%. По информации "Интерфакс", спрос на бумаги уже превысил $1,1 млрд. Эксперты полагают, что норматив достаточности основного капитала ПСБ таким образом увеличится до 9,4% после закрытия сделки по размещению вечных бондов на $500 млн. На 1 июля норматив равнялся 8,03% (по данным www.cbr.ru). За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу, поясняет представитель банка.
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