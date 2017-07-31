Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации
31 Июля 2017, 10:14 | В России
Промсвязьбанк (ПСБ) размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 8,75%, спрос на бумаги превысил $1,1 млрд, сообщает «Интерфакс».
Норматив достаточности основного капитала ПСБ увеличится до 9,4% после закрытия сделки по размещению вечных бондов на $500 млн, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству банка. На 1 июля норматив равнялся 8,03%, следует из данных ЦБ. За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу, поясняет представитель банка.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Автор:
Теги: еврооблигации Промсвязьбанк
Новости тематики
- Рынок облигаций в России заметно оживился
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации
- Сегодня в России даже крупным банкам грозят проблемы
- Новые правила для микрозаймов начнут работать с 1 июля
- "Период охлаждения" в страховании кредитов будет увеличен до двух недель
- Ипотека под 6%
- Google запускает Android Pay для россиян с 23 мая
- Альфа-Банк и Промсвязьбанк объединили банкоматы
- "Открытие" покупает "Росгосстрах Банк"
- Банки поделят на базовые и универсальные
Новости раздела
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- Рынок облигаций в России заметно оживился
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации
- Мобильный ПФР для маломобильных
- Кредитные кооперативы получат свое АСВ
- Проблемы несовершеннолетнего ОСАГО
- Надбавка работающим пенсионерам 235 рублей
- Путин серьезно ограничил возможности налоговиков
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дач в России больше не будет
- Выпускники приморских школ остались без мест в вузах
- Американское издание пожалело "миллионы китайцев", которые разоряются в приморском казино
- Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь...
- Дальневосточный тур группа Filligar из Чикаго начнет с фестиваля V-ROX во Владивостоке
- В Приморье ФСБ пришла за вице-губернатором и мэром
- Международный фестиваль обжига керамики под открытым небом объединил Сахалин и Хоккайдо
- На Дальнем Востоке бензин не может не дорожать
- Корейским инвесторам на Дальнем Востоке включили зеленый светофор
- Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК "Золотой Рог": Китайская грамота, похоже, все еще недоступна
Loading...