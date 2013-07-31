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Рынок не терпит эмоций

31 Июля 2013, 17:26 | В России

Реклама с приглашением заработать на «Форексе» встречается даже в метро. Но человек разумный задаётся разумным вопросом: можно ли вот так просто обогатиться?

Управляющий трейдер и финансовый аналитик Константин КОНДАКОВ считает рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам высоко ликвидным. Именно этим, наряду с доступностью, и объясняется огромный интерес к «Форексу» миллионов трейдеров и инвесторов в мире.

«Однако люди, которые решили зарабатывать здесь, - говорит он, - могут выбрать один из двух путей: либо работать самостоятельно, либо - по доверительному управлению».

В первом случае, конечно, нужно подковать себя теоретически и изучать, анализировать… Это требует времени и отдачи себя делу. Понятно, что, если основательно занят другой деятельностью, это невозможно. Логично, что многие предпочитают второй путь.

«Он считается наиболее безопасным, - объясняет г-н Кондаков, - потому что позволяет непрофессионалам уберечь себя от ошибок, которые профессионал не допустит. Одновременно этот путь ещё и прибыльный, ведь инвестор передаёт свои средства для их приумножения специалисту — опытному трейдеру, который умеет вести успешную торговлю на валютном рынке».

Управляющими, как правило, становятся трейдеры, которые демонстрируют стабильно высокие торговые показатели. Соответственно, инвесторам обеспечивается постоянный и солидный доход при минимальных рисках. Высокая грамотность в сочетании с опытом позволяет профессионалу оперативно и глубоко проводить фундаментальный и технический анализ, максимально точно определять выгодные точки входа в рынок и выхода из него. Но – не только.

Умение контролировать свои эмоции, по мнению Кондакова, - тоже профессионализм: «Психологическая подготовленность в трейдинге не менее важна, а возможно, её роль первостепенна.

Если трейдер не может вовремя остановиться и идёт на поводу у своих эмоций, он вряд ли достигнет хороших результатов в торговле.

Жадность, чрезмерный азарт и, наоборот, неуверенность в своих силах — всё это очень мешает. Валютный рынок не прощает эмоций. Кстати, психологии трейдинга посвящена моя новая книга, которая скоро выйдет в свет и, надеюсь, станет практическим пособием для тех, кто хочет научиться управлять своими эмоциями и достичь успеха».

Дмитрий РОМАНОВ, "Аргументы и Факты".

 

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Теги: финансы  валюта  инвесторы 



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