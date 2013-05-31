С вкладчиками Сбербанка СССР государство рассчитается до 2020 года

Минфин обещает выплатить компенсации по всем дореформенным сбережениям

Речь идет об окончательной выплате компенсаций по дореформенным вкладам россиян в Сбербанке и взносам в "Росгосстрахе", а также по государственным ценным бумагам СССР. Получить деньги смогут не только владельцы, но и их наследники.

Предложения об окончательном погашении дореформенных вкладов содержатся в законопроекте, подготовленном Минфином. Если документ утвердят, то деньги смогут получить все "советские" вкладчики вне зависимости от года рождения уже начиная со следующего года, пишет «РГ».

На какую же компенсацию можно рассчитывать? Суммы вкладов, находившихся на счетах Сбербанка 20 июня 1991 года, предполагается увеличить в четыре раза. Компенсацию получат не только владельцы действующих вкладов, но и те, кто после реформы снял со своего счета все деньги и закрыл его. Однако в последнем случае размер компенсации будет зависеть от срока хранения вкладов. По действующим сбережениям, а также закрытым в 1996 году и позже, предлагается применять коэффициент 1, закрытым с 1992 по 1995 год - понижающие коэффициенты от 0,6 до 0,9, закрытым с 20 июня 1991 года по 31 декабря 1991 года - коэффициент 0,01, говорится в законопроекте.

К примеру: если на счету лежала 1 тыс. рублей, а вклад до сих пор открыт, то его владелец получит компенсацию в 4 тыс. рублей (1 тыс. умножаем на 4 и на коэффициент 1). Если же на счету было 5 тыс., но владелец снял их и закрыл счет во второй половине 1991 года, то он получит только 200 рублей (5 тыс. умножаем на 4 и на коэффициент 0,01).

При этом согласно документу размер ранее выплаченных компенсаций - предварительной (1 тыс. рублей), дополнительной или основной (2-кратное или 3-кратное увеличение суммы, выдавались в зависимости от года рождения вкладчика) - из этой суммы вычитается. Так, если на незакрытом до сих пор счету лежат 5 тыс. рублей, а владелец до этого получил 2-кратную компенсацию, то он сможет получить 10 тыс. рублей (5 тыс. умножаем на 4 и на коэффициент 1, вычитаем 10 тыс., полученных ранее).

Надо понимать, что размер компенсации по вкладам, открытым до 1992 года, не компенсирует потерю граждан на росте цен полностью. Эти выплаты имеют скорее социальный характер и делаются, чтобы поддержать наименее защищенные слои населения, пояснили "РГ" в Минфине.

Получить деньги можно будет в ближайшем отделении Сбербанка, предъявив паспорт и сберкнижку. Если она утеряна или ее забрали при закрытии счета, то надо будет написать заявление. В случае смерти владельца вклада получить компенсацию смогут его родственники - им надо принести в банк паспорт и документ, подтверждающий наследственное право. В случае если вклад был завещан, наследнику хватит лишь удостоверения личности.

При этом законопроектом не предусмотрена выплата родственникам компенсации в размере 6 тыс. рублей на оплату ритуальных услуг в случае смерти владельца вклада, которая выплачивается сейчас.

Стоит отметить, что компенсации по дореформенным вкладам можно получить и сегодня. Ведь выплаты по старым счетам Сбербанк не прекращает с 1996 года. Так, в 2013 году выплаты предусмотрены владельцам вкладов до 1945 г.р. включительно, а также их наследникам - в 3-кратном размере, 1946-1991 г.р. и их наследникам - в 2-кратном размере. Рассчитать сумму сегодняшних выплат можно на "калькуляторе компенсации для вкладчиков" на сайте Сбербанка.

Что касается компенсаций по страховым взносам "Росгосстраха" и ценным бумагам СССР, которые еще хранятся у некоторых россиян, то их сумма будет рассчитываться индивидуально.

Чтобы узнать размер выплат, надо обратиться к сотрудникам "Росгосстраха" и Сбербанка.

Справка

В целом из бюджета РФ с 1996 по 2012 год на компенсации и выкуп ценных бумаг было выделено 465,4 млрд рублей. Банковские вклады до 1991 года фактически открывались в другой стране - СССР. В то время для граждан действовало только одно-единственное кредитное учреждение - Сбербанк. Официальная инфляция фактически равнялась нулю, а процент по вкладам составлял 3%. При этом дефицитом, то есть отсутствующим в продаже, было почти все. Одним из первых шагов начатых реформ стала отмена государственного регулирования цен, что привело к многократному подорожанию продуктов и товаров и их постепенному появлению на прилавках. Одновременно сбережения граждан оказались полностью обесцененными. Сбербанк 20 июля 1991 года был преобразован в акционерное общество. Все вклады, открытые до этой даты, государство признало внутренним госдолгом.