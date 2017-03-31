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Рубль укрепился к доллару до 56

31 Марта 2017, 18:53 | В России

Сегодня: Уверенности нет. Рисковые активы, вероятно, найдут поддержку в сохранении цен на нефть Brent выше $52 за барр. и позитивном индексе PMI Китая для производственной сферы (рост до 51.8 против прогноза 51.6), что указывает на уверенный рост второй крупнейшей экономики. Испортить настроения инвесторов может твит президента Трампа накануне встречи с президентом Китая о неприемлемости высокого торгового дефицита. На этом фоне сессия будет спокойной.

Рост в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в плюсе (DJIA +0.33%, S&P 500 +0.29%, NASDAQ +0.28%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng -0.48%, Shanghai +0.29%, Nikkei +0.26%). Фьючерсы на S&P 500 – без динамики; фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.71 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Отскок оказался краткосрочным. Отскок в начале дня сменился волатильностью. Цены на нефть Brent продолжают торговаться на уровне выше $52 за барр. на фоне перебоев в поставках в Ливии, однако неожиданный рост запасов по данным Минэнерго США охладил пыл инвесторов.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.93% до $52.9 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.1, РТС (+1.10%), ММВБ-50 (-0.09%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: китай  евро  доллар  ртс  brent  динамика  США  трамп  рубль  нефть  волатильность  баррель  фьючерс  твит 













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