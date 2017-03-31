Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль укрепился к доллару до 56
Сегодня: Уверенности нет. Рисковые активы, вероятно, найдут поддержку в сохранении цен на нефть Brent выше $52 за барр. и позитивном индексе PMI Китая для производственной сферы (рост до 51.8 против прогноза 51.6), что указывает на уверенный рост второй крупнейшей экономики. Испортить настроения инвесторов может твит президента Трампа накануне встречи с президентом Китая о неприемлемости высокого торгового дефицита. На этом фоне сессия будет спокойной.
Рост в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в плюсе (DJIA +0.33%, S&P 500 +0.29%, NASDAQ +0.28%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng -0.48%, Shanghai +0.29%, Nikkei +0.26%). Фьючерсы на S&P 500 – без динамики; фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.71 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Отскок оказался краткосрочным. Отскок в начале дня сменился волатильностью. Цены на нефть Brent продолжают торговаться на уровне выше $52 за барр. на фоне перебоев в поставках в Ливии, однако неожиданный рост запасов по данным Минэнерго США охладил пыл инвесторов.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.93% до $52.9 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.1, РТС (+1.10%), ММВБ-50 (-0.09%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Рубль укрепился к доллару до 56
- Укрепление рубля шокирует даже экспертов
- Такого курса доллара не было уже два года
- Рублю предсказали рост до 48
- Трамп своим поведением подстегивает рубль
- Рубль думает куда ему двигаться дальше
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Рубль снова набивает себе цену
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- Российские банки могут отказаться принимать евро
Новости раздела
- Рубль укрепился к доллару до 56
- Укрепление рубля шокирует даже экспертов
- Такого курса доллара не было уже два года
- Рублю предсказали рост до 48
- Трамп своим поведением подстегивает рубль
- Альфа-Банк приостанавливает членство в АРБ
- Рубль думает куда ему двигаться дальше
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Рубль снова набивает себе цену
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить