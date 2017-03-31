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Укрепление рубля шокирует даже экспертов

31 Марта 2017, 07:41 | В России

Растущая сила рубля против доллара США продолжает удивлять многих участников рынка, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ведь это укрепление идет вопреки налоговым платежам, покупке со стороны Минфина и коррекции нефти с 58 долларов за баррель марки Brent до текущих 52+. Основных факторов несколько:

• Потоки инвестиционных денег в Россию. Особенно это касается облигационных фондов, которые реализуют классический carry trade, пользуясь ситуацией относительно высоких ставок в РФ против глобальных рынков и против существенно снижающихся темпов роста инфляции.

• Сокращение торгового оборота против периода до 2014 года и меньший спрос на импорт.

• Продажа валютной выручки экспортерами по ценам значительно превышающим цену, заложенную в бюджет РФ на 2017 года, и собственные консервативные бюджеты НК РФ.

• Сокращение потребности в закупке валюты со стороны населения и для финансирования платежей по валютному долгу

Укрепление может и продолжиться, но с большой долей вероятности:

• Будет не долгим и остановится на уровне 54-56 против доллара США.

• Эффект покупок со стороны Минфина со временем станет более очевидным, когда закончится спекулятивный приток средств иностранных инвесторов.

• Возможная коррекция цена на нефть ниже 50 долларов за баррель до уровня 40-45 может резко поменять настроения на валютном рынке.

Олег АЧКАСОВ, руководитель Дирекции по торговле акциями БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: валюта  экспорт  ЦБ  нефть  доллар  финансы  коррекция  долг  ипорт  баррель  евро  рубль 






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