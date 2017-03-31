Укрепление рубля шокирует даже экспертов

Растущая сила рубля против доллара США продолжает удивлять многих участников рынка, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ведь это укрепление идет вопреки налоговым платежам, покупке со стороны Минфина и коррекции нефти с 58 долларов за баррель марки Brent до текущих 52+. Основных факторов несколько:

• Потоки инвестиционных денег в Россию. Особенно это касается облигационных фондов, которые реализуют классический carry trade, пользуясь ситуацией относительно высоких ставок в РФ против глобальных рынков и против существенно снижающихся темпов роста инфляции.

• Сокращение торгового оборота против периода до 2014 года и меньший спрос на импорт.

• Продажа валютной выручки экспортерами по ценам значительно превышающим цену, заложенную в бюджет РФ на 2017 года, и собственные консервативные бюджеты НК РФ.

• Сокращение потребности в закупке валюты со стороны населения и для финансирования платежей по валютному долгу

Укрепление может и продолжиться, но с большой долей вероятности:

• Будет не долгим и остановится на уровне 54-56 против доллара США.

• Эффект покупок со стороны Минфина со временем станет более очевидным, когда закончится спекулятивный приток средств иностранных инвесторов.

• Возможная коррекция цена на нефть ниже 50 долларов за баррель до уровня 40-45 может резко поменять настроения на валютном рынке.