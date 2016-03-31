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В России обнаружены 50 похожих на финансовые пирамиды организаций
Банк России с начала 2016 года выявил 50 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, то есть выплачивающих деньги клиентам исключительно за счет новых участников. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Информация о части из них передана в правоохранительные органы. Однако окончательное заключение по этим организациям Центробанк пока не вынес.
Как пишет Lenta.ru, ранее 30 марта президент России Владимир Путин одобрил поправки в Уголовный кодекс, вводящие уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. Согласно документу, организаторам пирамид грозит штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до шести лет.
Поправки были приняты Госдумой 15 марта и одобрены Советом Федерации 23 марта. Ранее были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которыми организаторы финансовых пирамид в случае, если их деятельность не носит признаков уголовного преступления, будут подвергаться наказанию в виде административных штрафов.
По данным МВД России, в 2014 году в России работали более 160 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, от противоправной деятельности которых пострадали более 9 тысяч граждан, а сумма причиненного ущерба составила 1,7 миллиона рублей. В связи с наличием уже причиненного ущерба было возбуждено более 200 уголовных дел по статье «мошенничество».
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