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Американцы укрепили рубль

31 Марта 2016, 11:19 | В России

Рубль демонстрирует крайне позитивную динамику по отношению к доллару после выступления главы ФРС Джанет Йеллен накануне, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Заявления главы ФРС оказались достаточно «голубиными». В частности она высказалась о необходимости соблюдать осторожность при осуществлении монетарной политики в условиях глобальных рисков. При этом также с большим оптимизмом участники отнеслись к высказыванию о том, что ФРС имеет огромный потенциал для наращивания стимулирования при необходимости. На этом фоне доллар снизился практически ко всем рисковым валютам.

Дополнительным положительным моментом является рост нефтяных котировок. В частности по сорту Brent цена вновь вернулась в район 40 долларов за баррель, несмотря на очередной рост запасов в американских нефтехранилищах (по данным API увеличение за прошедшую неделю произошло на 2,6 млн баррелей).

Позитивным для рубля фактором остается и умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России на фоне сильного стимулирования большинства развитых экономик. По-прежнему очень высокие ставки в РФ, вероятно, продолжат способствовать усилению притока средств в инструменты с фиксированной доходностью РФ, что позитивно для рубля.

В целом в данный момент пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в районе 67 – 69,5. Пробой любого из данных значений может стать сигналом для начала нового краткосрочного тренда и поводов для пробоя вниз пока несколько больше. Поэтому, на мой взгляд, желательно продолжать искать точки входа именно от продажи, а не от покупки данной валютной пары.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: деньги  ЦБ  brent  кризис  доллар  рубль  финансы  фрс  баррель  ммвб  евро 



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Комментарии

  • Мендель21:26, 31.03.2016#

    Мы спасены, можно опять сложить лапы на Царь пушку и ничего не делать.

  • 32123:14, 31.03.2016#

    Рубль демонстрирует крайне позитивную динамику по отношению к доллару после выступления главы ФРС Джанет Йеллен накануне, сообщает деловая газета «Золотой Рог». 1989г. 1$ = 0, 8 руб1992г. 1$ = 6 руб2001г. 1$ = 30 руб2015г. 1$ = 50 руб2016г. 1$ = 70 рубПроцентная ставка по кредиту от 30% - 45% годовых в банке, в других кредитных организациях - 350% - 1000% годовых.

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