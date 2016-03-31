"Кредитное здоровье" россиян улучшилось впервые с 2012 года

Индекс «кредитного здоровья» FICO Credit Health Index в России в четвертом квартале 2015 года повысился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим периодом и составил 90 пунктов, говорится в совместном пресс-релизе компании FICO и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишет Деловая газета «Золотой Рог».

При вычислении индекса учитывается доля «плохих» долгов (займов, просроченных более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев).

«В четвертом квартале 2015 года индекс кредитного здоровья россиян впервые с 2012 года прекратил снижение и даже немного вырос по отношению к предыдущему кварталу. По нашему мнению, это, в целом, свидетельствует об остановке продолжавшегося почти четыре года тренда по ухудшению финансовой дисциплины российских заемщиков», - заявила в сопроводительном комментарии директор FICO по скорингу Елена КОНЕВА.

По ее словам, во многом это связано с замедлением ухудшения качества кредитов, выданных в 2014-2015 годах. Однако объем «плохих» долгов все еще остается значительным. Рост индекса произошел впервые с 2012 года, однако позитивный результат наблюдался только в четвертом квартале, а по итогам всего 2015 года кредитное здоровье россиян все-таки ухудшилось: индекс снизился на 6 пунктов.

Досье "Золотого Рога": FICO - разработчик аналитического ПО в области использования больших объемов данных (big data) и математических алгоритмов прогнозирования клиентского поведения. Компания работает в более чем 80 странах. НБКИ - крупнейшее бюро на рынке кредитных историй в РФ, создано в марте 2005 года.

«Уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании продолжает оставаться высоким, но темпы ее роста снижаются, что позволяет говорить о ее стабилизации. Однако ситуация по-прежнему непростая», - согласился генеральный директор НБКИ Александр ВИКУЛИН.

В 2015 году 50% заемщиков использовали новые кредиты наличными для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам. За первые два месяца 2016 года доля таких людей составляла уже 51%. Об этом свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ, «дочка» Сбербанка), основанного на анализе базы данных по 42,5 млн заемщиков с активными счетами. В 2014 году, отмечают аналитики ОКБ, таких людей было меньше - 43%.

При этом если в 2014 году на оплату старых долгов люди тратили чуть больше 40% нового кредита, то сейчас уже половину. Самая высокая (59%) доля заемщиков, расплачивающихся по старым заимствованиям, отмечается в исследовании, наблюдается среди тех, кто брал новые кредиты наличными до 50 тыс. рублей. Среди тех, кто занял от 50 тыс. до 250 тыс. рублей, таких 41%, с кредитами от 250 тыс. до 500 тыс. рублей - 47%, с кредитами выше 500 тыс. рублей - 51%.

По словам директора по продуктам ОКБ Александра АХЛОМОВА, тенденция явно негативная.

- Безусловно, это вызывает беспокойство. Использование новых кредитов для погашения уже имеющихся также имеет название «персональная финансовая пирамида» и чаще всего приводит к еще большему увеличению кредитной нагрузки, - комментирует Александр Ахломов.

Например, директор по маркетингу НБКИ Алексей ВОЛКОВ полагает, что важнее говорить не о том, сколько кредитов было направлено на рефинансирование предыдущих займов, а о величине долговой нагрузки.

Однако не все эксперты разделяют мнение о значительной закредитованности россиян.

- Лучше обратиться к основным индикаторам долговой нагрузки, и прежде всего - к отношению ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (PTI — payment to income). На конец 2015 года текущая долговая нагрузка среднего российского заемщика составила 22,7%, снизившись по сравнению с аналогичным показателем на начало 2015 года (26,61%), - говорит Алексей Волков.

Тем временем НБКИ совместно с IT-компанией Double Data («Дабл Дата») запустило сервис Social Attributes («Соушал Атрибьютс»), который анализирует поведение заемщиков в социальных сетях. Об этом сообщает газета «Известия».

«Например, даже если все остальные документы в порядке, фотографии попоек с участием заемщика могут привести к отказу в кредите. За рубежом информацию о заемщике, полученную из соцсетей, используют для оценки его кредитоспособности», - цитирует газета слова начальника аналитического управления банка БКФ Максима ОСАДЧЕГО.

Согласно информации газеты, подписка заемщика на группы о сетевом маркетинге (например, продаже косметики), быстрых кредитах или антиколлекторах увеличивает риск невыплаты кредита в 2-4 раза. Однако позитивные действия пользователя, например публикация фотографий о путешествиях, снижают риски для кредитора.

Всего социальные сети используют порядка 60% заемщиков по всей стране.

«Молодые должники (до 35 лет) предпочитают сеть «ВКонтакте», ею пользуются до 70% всех заемщиков. Люди среднего возраста (старше 35 лет) - «Одноклассники». Пользователи «Фейсбука» берут кредиты редко: например, в группе заемщиков от 25 до 34 лет только каждый десятый использует эту соцсеть», - приводит статистику газета.

Отмечается, что банки и МФО уже начали использовать систему в своих скоринговых моделях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.