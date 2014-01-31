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С 31 января Центробанк отозвал лицензии у двух банков

31 Января 2014, 15:37 | В России
ЦБ РФ продолжил серию отзывов лицензий, убрав с рынка "Мой банк", собственником которого до декабря прошлого года являлся экс-сенатор Глеб Фетисов, говорится в сообщении регулятора. Также лицензия была отозвана у московского банка "Природа".
 
"Мой банк" начал испытывать трудности после смены акционеров. Фетисов, возглавивший партию "Альянс Зеленых — Народная партия", продал банк в декабре ряду физлиц, которые представляют интересы российских и иностранных инвесторов. Изменения в структуре собственников повлекли за собой проблемы, вылившиеся в ограничения выдачи наличных. В январе банк, в котором аккумулировано порядка 9,6 миллиарда рублей депозитов физлиц, перестал принимать вклады.
 
"Мой банк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с предоставлением ссуд, не генерирующих денежный поток. В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками", — отмечается в сообщении ЦБ.
 
При этом руководство и собственники банка не приняли меры по обеспечению его деятельности. В частности, не были созданы экономические условия привлечения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к финансовому оздоровлению.
 
"Учитывая отсутствие перспектив восстановления финансовой устойчивости банка, Банком России принято решение о прекращении деятельности "Мой Банк" (ООО)", — заключает регулятор.
 
Банк является участником системы страхования вкладов, с 31 января в нем назначена временная администрация. Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 января 2014 года организация занимала 181 место в банковской системе РФ.
 
Столичный ООО КБ "Природа" участником системы страхования вкладов не является. По данным "РИА Рейтинг", КБ "Природа" входит в восьмую сотню банков по размеру активов, которые составляли 950 миллионов рублей на 1 января 2014 года, пишет РИА "Новости".

Что происходит в банковском секторе

С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной зачистке банковского рынка: во второй половине прошлого года лицензии были отозваны у 14 банков. Среди последних эпизодов — отзыв лицензии у одной из крупнейших и старейших кредитных организаций страны — Мастер-банка. Из-за "сомнительных операций" на 200 млрд рублей 20 ноября 2013 года потерял лицензию банк с самой крупной в России банкоматной сетью. После этого лицензии на банковскую деятельность были отозваны у целого ряда менее крупных банков. Так, 24 декабря Банк России отозвал лицензии сразу у двух банков: московского коммерческого банка "Рублевский", занимающего 662-е место среди крупнейших банков РФ с активами в 1,439 миллиарда рублей и банка "Аскольд" — дочерней структуры Смоленского банка (511-е место в РФ по размеру активов, объем которых по состоянию на 1 декабря составлял 2,85 миллиарда рублей). 
Автор: РИА "Новости"
Теги: кризис  банки  ЦБ РФ  лицензии 



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