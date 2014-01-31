С 31 января Центробанк отозвал лицензии у двух банков

ЦБ РФ продолжил серию отзывов лицензий, убрав с рынка "Мой банк", собственником которого до декабря прошлого года являлся экс-сенатор Глеб Фетисов, говорится в сообщении регулятора. Также лицензия была отозвана у московского банка "Природа".

"Мой банк" начал испытывать трудности после смены акционеров. Фетисов, возглавивший партию "Альянс Зеленых — Народная партия", продал банк в декабре ряду физлиц, которые представляют интересы российских и иностранных инвесторов. Изменения в структуре собственников повлекли за собой проблемы, вылившиеся в ограничения выдачи наличных. В январе банк, в котором аккумулировано порядка 9,6 миллиарда рублей депозитов физлиц, перестал принимать вклады.

"Мой банк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с предоставлением ссуд, не генерирующих денежный поток. В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками", — отмечается в сообщении ЦБ.

При этом руководство и собственники банка не приняли меры по обеспечению его деятельности. В частности, не были созданы экономические условия привлечения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к финансовому оздоровлению.

"Учитывая отсутствие перспектив восстановления финансовой устойчивости банка, Банком России принято решение о прекращении деятельности "Мой Банк" (ООО)", — заключает регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов, с 31 января в нем назначена временная администрация. Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 января 2014 года организация занимала 181 место в банковской системе РФ.

Столичный ООО КБ "Природа" участником системы страхования вкладов не является. По данным "РИА Рейтинг", КБ "Природа" входит в восьмую сотню банков по размеру активов, которые составляли 950 миллионов рублей на 1 января 2014 года, пишет РИА "Новости".

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