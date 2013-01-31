Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Материнский капитал можно будет получить не только на второго ребенка
31 Января 2013, 10:18 | В России
Госдума рассмотрит законопроект, направленный на поддержку воспроизводства населения Российской Федерации и повышение рождаемости в стране.
Законопроектом предлагается предоставить возможность направлять средства материнского капитала на оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи и лечения, а также реабилитацию ребенка-инвалида.
Кроме того, предусматривается отмена ограничения в получении материнского капитала в случае, если право на его получение было однажды уже реализовано. Предполагается, что капитал можно будет получить не только на второго ребенка, но и на третьего и последующих рожденных или усыновленных детей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор: По сообщениям пресс-служб
Новости тематики
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
Новости раздела
- С нового года в России доллару не поздоровиться
- Банкам разрешили блокировать карты граждан
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Депозиты стали чуть выгоднее
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
Loading...
куда можно будет обращаться по поводу лечения ребенка-инвалида материнским капиталом?и какие перечень документов для этого нужны?