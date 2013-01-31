Материнский капитал можно будет получить не только на второго ребенка

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на поддержку воспроизводства населения Российской Федерации и повышение рождаемости в стране.

Законопроектом предлагается предоставить возможность направлять средства материнского капитала на оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи и лечения, а также реабилитацию ребенка-инвалида.

Кроме того, предусматривается отмена ограничения в получении материнского капитала в случае, если право на его получение было однажды уже реализовано. Предполагается, что капитал можно будет получить не только на второго ребенка, но и на третьего и последующих рожденных или усыновленных детей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток